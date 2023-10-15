工藝品市場萎靡 陶藝家陳金旺：沒有賣不掉的作品 創新才能突圍

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全球工藝品市場近幾年受到疫情衝擊，市場大幅萎縮，面對下半年至明年的景氣展望，多數專家抱持保守態度，但仍有少數人持正面心態！陶藝家陳金旺說：「沒有賣不掉的作品，只有原地踏步的思維」！

陳金旺目前正在國立新竹生活美學舉辦的「犀旺無限犀牛陶塑個展」，30件展品布滿了紅點，因為，所有作品展前早已被詹紹綺人文藝術空間簽購，為不景氣的工藝品市場開出紅盤！

過去三年疫情期間，多數基層藝術工作者面臨了前所未有的困境，展望未來、甚至新的一年，景氣是否會好轉？陳金旺坦言，兩岸工藝品市場，包括茶器具來說，五年前和五年後的今天，呈現強烈的對比！

他舉茶博文博為例，「過去單件萬元工藝品，尤其大陸市場，交易此起彼落，如今5,000元以上就乏人問津」，經濟大幅衰退已是不爭的事實，但身為藝術工作者應該努力扭轉這波頹勢！

陳金旺提到，疫情期間工藝品市場呈現空窗期，藝術工作者更應展現創新企圖心，因應市場不同需求。他觀察台灣茶博文博所展售的陶瓷品，幾乎千篇一律，很少有創新，尤其名氣稍浮出檯面的柴燒壺，售價動輒上萬元，要如何突圍人人皆做柴燒壺所帶來的災難？他舉例陶藝家吳偉丞新時代造型壺，就是一個成功案例。

成功是留給準備好的人，沒有賣不出去的作品，只有原地踏步的思維！陳金旺說，一位成功的藝術家不僅要有出眾的作品，還要有好的人品，當然，「你的行銷介紹做了嗎？」這是很多基層工作者所忽略的問題，尤其在亂世的工藝市場，沒有賺到利、也應該賺到名。

他以自己為例，受到原本陶塑漆器市場不穩定影響，10年前改投入茶器柴燒也讓自己賺到一桶金，但隨著柴燒人口的擴充，加上一次因緣際會改變了寫意犀牛創作，成了他陶藝創新生涯第二春。

陳金旺日前在北京全國非遺論壇演講提到，傳統工藝是自然生態與古文物的臨摹與抄襲，缺乏生命出口，創新工藝則融入自己的觀念與思維，具生命力與故事性，目前市場一窩蜂卡漫造型小品陶器問世，最後會是曇花一現或是永留傳？讓我們看下去！