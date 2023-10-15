永紡／英紡企業獲頒TOG台灣戶外精品年度風雲獎

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英紡企業2023年榮光閃耀不斷!今年六月，旗下自創品牌ATTITUDE 以Protimo系列大尺碼女內褲獲頒德國慕尼黑運動用品展ISPO布料趨勢全場最大獎- BEST PRODUCT「最佳產品」，以此耀眼成績十月再榮獲TOG台灣戶外精品年度風雲獎，展現台灣紡織品的非凡競爭力。

永紡/英紡企業旗下品牌ATTITUDE Protimo系列產品-大尺碼女內褲，獲2023 TOG 台灣戶外精品獎年度風雲獎。圖／業者提供

TOG台灣戶外精品獎旨在協助國內戶外品牌推廣，喚起國內戶外運動風潮，為台灣戶外產業啟發創意與動能，透過競賽激勵創新開發，增強戶外運動用品產業的國際競爭力並選拔優異產品。

永紡/英紡旗下品牌ATTITUDE Protimo系列大尺碼女內褲不僅展現了永續趨勢、符合創新設計理念，也深具市場性。以友善各種不同身形的貼心思維深入研發，除了延展性極佳，還具有超高彈性為一般內褲的五倍，同時採用了TTRI（紡織研究所）研發的無毒無刺激Protimo抗菌纖維，優勢在於有效減少異味並保持清潔，即使運動一整天也不會產生異味，加上褲身由針織機直接用紗線編織一體成形，使內褲可以實現完美的三維貼合，無壓力極度舒適。

秉持友善多樣族群的理念，英紡創新的腳步未曾停歇，ATTITUDE另一深具特色的Modal系列也即將推出大尺碼男版三角內褲，除了極具辦識度的獨家設計彈力腰頭外，採用的Modal紗線輕彈且觸感光滑，材質親膚性絕佳，宛如第二層肌膚一般自然無負擔，且吸濕力比棉還要高出50%，堪稱最理想的貼身織物原料，讓所有男性穿著一整天都能輕鬆自在。此外，由於Modal是天然植物製成的環保纖維，布料能夠在土壤中自然降解，在精緻、創新同時，還能友善環境。

深耕台灣，邁向國際。展望未來，英紡董事長葉淑麗希望秉持品牌創立初衷，研發出更多能解決人們生活問題、讓生活輕鬆舒適的優質MIT產品，踏實地發展品牌並累積口碑，用產品傳達最真切且溫暖的理念，以ATTITUDE推廣「自在、愛自己」的態度，帶給人們更多美好的生活體驗。