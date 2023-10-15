北市車位價格比雙B高！最貴新建案車位在這裡

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台北市寸土寸金，不僅房價高高掛，連停車位價格也高不可攀，根據住展雜誌統計，北市今年進場的新建案（不含豪宅案），平面車位平均開價約335萬元／個，其中，大安區「鑄慕」平面車位開價最高550萬元，是目前北市非豪宅建案中最貴；反觀萬華區「上城捷座」是北市唯一平面車位還在200萬元以下的新建案。

房產業者統計，住宅建案停車位價格每年以6～7％幅度上漲，統計顯示，今年全台車位均價已達每個194萬元，隨著房價持續上揚的停車位價格，明年恐突破200萬元大關。

以六都來看，車位價格最高的台北市，近年均維持在300萬元上下，而根據住展雜誌調查，北市今年進場的新建案（不含豪宅案），平面車位平均開價約335萬元／個，車位開價最貴是大安區「鑄慕」，一個平面車位開價380-550萬元，550萬元是目前北市非豪宅建案中最貴。

另外，北市今年進場建案，車位開價最便宜是萬華區「上城捷座」，一個平面車位開價150-180萬元，150萬元是北市新案中最便宜，也是北市唯一平面車位還在200萬元以下的新建案。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，開發完善的台北市，目前推案大多為老屋重建案，也因老屋重建整合不易，基地面積夠大，能規劃足夠平面車位的建案更為難得，在北市中心，業者也多會將平面車位規劃視為建案優勢之一。

北市平面車位供給有限，加上老屋重建整合、地下室開挖等成本高昂，近年北市建案平面車位價位水漲船高，尤其在蛋黃區如大安、中山、中正等區，都有建案的平面車位最高開價喊到400萬元以上。不過同一建案中，車位依樓層、區位不同會有價差，部分個案價差甚至可達100多萬，消費者可依負擔能力評估。