為台積電量身打造 明年首創綠電彈性分配

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【中國時報 王玉樹】為護國神山量身打造！台電與台積電正合作國內首個單一大廠「綠電彈性分配」監理沙盒實驗，預計明年起跑。打破現行綠電轉供事先分配制，允許台積買進總電量可依序重新匹配，滿足各廠綠電不同占比需求，以免被手機大廠蘋果盯上。

台電月底要推出「小包裝綠電」，解決中小企需求。但是大企業的綠電需求，尤其是神山呼籲，政府更是不敢忽視。台積電多次私下向經濟部反應，旗下不同廠區的綠電認證，因為不可以彈性挪移，會有無法符合國際大客戶要求問題。

大家都知道，台積電一家就包走市場流通的大部分綠電，而且大的再生能源案場，例如沃旭的大彰化西南西北風場、誠新綠能的光電場，神山都是比照台電大手筆一簽20年。

如此怎還有麻煩？經濟部說，台積每月用電量是穩定，但是發電廠來的電可未必都穩定，尤其是再生能源，如果天候不好，或是秋冬季，可能光電發電就不足。反之，發電過多超過某廠需求量，多的就變成「餘電」，被台電依躉購價格回收，也是浪費。

所有問題在於台電訂有「轉供營運規章」，雖允許發電場址「一對一」或「一對多」個廠，但必須一開始在轉供合約上就載明，比如某離岸案場綠電要分配給竹科、中科、南科晶圓廠，配比各是多少。台灣採「先電後證」制度，目前台電每15分鐘匹配一次發電量與用電量，然後「月結制」，下月給出數據，再由再生能源憑證中心發出綠電憑證，證明該廠用多少乾淨的電。

然而台積電以後晶圓廠可能有2、30座之多，經濟部說，各廠綠電義務並不相同，例如幫蘋果代工的先進製程晶片多在南科，而蘋果要求供應商2030年就要符合RE100（100％綠電），如此南科廠有更高綠電壓力。可是發電案場電量不穩定，按事先約定比例，就會有需要的廠當月可能綠電不足，反而不太需要的廠餘電太多。

台電說明，此沙盒實驗新方案，可在不修改規章下「轉換遊戲規則」。改成每月初歸納台積電上個月綠電轉供總量，然後讓它自行決定各廠分配順序與比例。舉例台積可把南科廠排第一，月需50萬度綠電。如果月結後，當月公司使用了100萬度綠電，就先讓南科拿走50萬度，剩下50萬度再依序分給中科、竹科各廠。如此，南科既可穩定符合百分百綠電，其他廠也因只需要2成、3成綠電，適量而不浪費。

經濟部強調，如果成功，未來台電可據此修改轉供營運規章，讓其他大集團也可以比照「綠電彈性分配」，享受分配好處。