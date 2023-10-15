蛋價下不來！本周維持歷史高點 用蛋缺口時間點曝光

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進口蛋食安爭議不斷，在國人對進口蛋疑慮下使得本土蛋買氣大漲，目前每台斤批發價55元、產地價每台斤45.5元與歷史高點持平。蛋價評議委員會昨日召開，台北市蛋商公會指出，本周蛋價應暫不調整，估計10月的用蛋缺口會出來，畢竟目前消耗的是中秋與雙十連假的庫存，而非產蛋率的提升。

國內去年底今年初面臨嚴峻缺蛋，蛋價屢漲不止，今年3月每公斤產地價與批發價更來到45.5元和55元的歷史高點；其後在雞蛋產能回穩以及專案進口蛋支援下，6月14起每台斤產地價與批發價降為42.5元和52元，為蛋荒以來首次調降；6月21日每台斤再分別調降為40.5元及50元；而9月4日基於通膨、飼養成本考量下，每台斤再分別調漲為43.5元及53元；9月底則再調漲45.5元及55元，與歷史高價持平。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，國內目前產蛋雞隻3401萬隻，每日產蛋量約11萬7500箱，雖相較上周有略增，但與國人每日需求的12萬箱，即2400萬顆仍有部分缺口，加上秋冬禽流感疫情，恐添更多變數。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，本周蛋價應暫時不調整，因為先前有中秋和國慶連續兩個連假，各地蛋商在買氣略減下都還有庫存，目前賣到市場的蛋也包含這兩周連假的庫存，而非國內蛋雞產蛋量的上升，之後若恢復正常的消費，應該就會供不應求，預計用蛋缺口在會10月中旬後體現。

業界人士指出，昨日蛋價評議委員會上，對於本周蛋價是否調漲還沒有一個結論，會議中許多人認為，蛋價要維持現況也可以，畢竟雙十節連假雞蛋的銷路不好，現在天氣逐漸轉冷了，銷路會變旺，還得看這兩天國內的雞蛋產銷情況而定。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，蛋價若波動太大，消費者會認為是蛋商在背後操控價格，然而基於氣候和產量變化，還是得基於市場機制調漲，一來避免年初黑市的現象，二來蛋農若賠錢恐影響生產。