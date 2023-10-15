80歲謝紹元靠學習延緩阿茲海默症惡化 教育部發表終身學習宣言

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現年80歲的謝紹元，在淡水社區大學學習及擔任志工超過20年，3年前他得到阿茲海默症，時常記不起幾天前才見過的人，不過他現在每周仍到社大2天當志工，希望藉由參與各式活動，避免病情惡化。他今天獲得教育部長潘文忠頒發全國終身學習楷模特優獎。

謝紹元原本是軍人，退休後，從2003年起到淡水社區大學修課，共修了136學分，他說，如果社大有碩博士班，他現在應該已拿到博士。在修課同時，他也從2004年成立志工隊，協助淡水社大的發展。他獨居，並從3年前患有阿茲海默症，但他現在每周從有1、2天到社大，藉由學習和當志工，來阻止病情惡化。

教育部今天在國立台灣科學教育館舉辦第一屆「終身學習節」，發表「終身學習宣言」，並頒發112年度全國終身學習楷模等獎項，同時也辦理熱鬧的終身學習市集活動，期盼透過首屆終身學習節，鼓勵所有民眾在生涯全程中持續學習。

教育部部長潘文忠表示，終身學習不分年齡、性別、族群及文化，也就是不要找各種理由迴避，因為到處都可以學習。教育部近年致力推動終身教育，透過健全法制規定、專業人才培訓、擴充學習資源，營造一個充滿終身學習熱情的環境。

教育部發表「終身學習宣言」，提出5個核心理念：一、追求「人人終身學習、處處終身學習、時時終身學習」的社會；二擴展學習型家庭和組織，創建共創共榮的學習型城市；三、透過與人、社會和自然的互動，培養本土意識和全球視野；四、終身學習是結合教育、工作和休閒的彈性機制，並不斷創新；五、將從制度、人力、資源等面向精進發展，共創全民樂學美好願景。

潘文忠表揚獲得「112年全國終身學習楷模」的20名終身學習者，其中獲得特優的有謝紹元及紀易延兩人。紀易延自身秉持「盡我所學服務人群」的理念，長達23年不間斷進行終身學習，並以學習累積的知識技能投身如淨灘、減碳減塑宣導等一系列公益活動，且成立民間協會落實建立學習型組織並提供大眾交流合作平臺，為社會永續發展貢獻力量。