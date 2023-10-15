蘇花路廊大清水隧道重建進度逾9成 有望10月底完工

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台9線蘇花路廊159.3公里大清水明隧道，今年初遭邊坡大量崩塌土石砸毀，重建進度逾9成，不過沿線仍有交通管制，16日至18日上午9時至晚間8時，整點放行15分鐘，19日至31日，日間單線雙向機動管制（假日不管制）。公路局表示，整體工程預計10月底完工，並視收尾情況解除交通管制。

公路局東區養護工程分局林文雄指出，大清水明隧道上月已進入新建鋼構工程階段，期間因颱風相繼影響，目前正進行頂版架設作業，預計10月底可完成，不過因應工程所需，仍需進行交通管制措施，北端管制點為159.2公里大清水隧道南口，南端管制點為160.4公里錦文隧道南口。

他說，大清水隧道工程進度已超過9成，準備進入收尾工作，目前仍正調整工作項目及排程，將視工程所需，安排白天機動管制或每小時放行1次、夜間2小時放行1次等措施，排出後會再另行公告管制時段，不過不會再像前期一樣因常態性施工進行長時段的管制。

另外，蘇花改仁水隧道154.9公里至158.1公里，去年底發生湧水現象，水從隧道側溝湧出，公路局考量行車安全，將進行排水工程，預計在路側挖埋1條直徑1米的涵管，17日上午8時至下午5時，將封閉北上車道，屆時用路人可改走台9丁線原蘇花公路。

蘇花改中仁隧道北上隧道目前亦正施作排水系統工程，即日起至11月30日止，每天上午9時至下午5時，採整點放行10分鐘，南端管制點為154.15公里卡南橋處，期間可改走台9丁線舊蘇花公路。