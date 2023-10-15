嚴格檢視營養午餐 謝國樑：再加碼補助10元、市長親自抽查

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基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，造成家長人心惶惶。基隆市長謝國樑15日表示，截至目前累計已有30人就醫，因此他做出決定，針對基隆市的營養午餐將再提高政府的自付額，最起碼會再提升每人每餐增加10元，目的就是提供足夠的資源，讓營養午餐品質更好，讓學生可以吃得更健康，他本人也會比照先前檢視通勤親自至學校抽查。基市府在8月已對國中小營養午餐加碼10元，等於在現有補助下再加碼10元。

謝國樑說表示，營養午餐的要讓孩童吃得好、吃得安心，但因為在現在資源的限制下，過去以來並沒有外縣市好的廠商來投標，而是由基隆地在的一些廠商輪流來投標，包括龍昇、勝威等過去也有一些不良紀錄。

謝國樑強調，經過這件事後，他決定基隆市的營養午餐會再提高政府的自付額，最起碼會再提升每人每餐增加10元，提升的目的就是提供足夠的資源，讓營養午餐的供應達到更好的條件，讓學生可以吃得更好、更健康，會立即和教育處研擬細節和計畫，提高10元以上，讓孩子吃得更健康。

謝國樑說，對於這次深美國小營養午餐疑似中毒，目前確定因為午餐引發腸胃不適的有30人，他認為一定要把食安做好。從明日開始，他本人會和團隊，連續數周，每天在營養午餐送達前去抽檢檢驗，嚴格把關。

謝強烈要求，學校一定要先檢驗、掌握品質。這次深美國小的食物中毒事件是哪一種食材造成還待檢驗結果，但環境有待改善是確實的。

教育處指出，市府之前補助學生營養午餐國小每人每月300元，國中每人每月補助200元；在外訂團膳學校午餐費部分，第111學年度每人每餐60元，9月開學後，增為每人每餐70元，增加10元。

至於自設廚房及共廚群組學校，第111學年度每餐49.1元，今年9月開學後，每餐59.1元，增加10元。今市長再宣布加碼，即現有補助基準上，市府再加碼10元，不只國小營養午餐加碼，國中也比照。