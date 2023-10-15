明揚爆炸3周後董座2度鞠躬道歉 承諾「做這些事」

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明揚屏東廠上月22日發生大爆炸，釀10死113人輕重傷，事過3周後，明揚董座劉安晧15日率公司同仁及律師團再次向大眾2度鞠躬道歉，並再度承諾會負起所有損失賠償、醫療及喪葬費用，此外還會投入大筆經費組成工安消防專家顧問團及建置化學品儲置使用設備，營造安全就業環境。

明揚律師團指出，關於10名罹難者，就6名員工部分，公司除先行發放每人30萬慰問金外，13日也依勞基法規定給付每人5個月平均工資的喪葬費、及40個月平均工資的死亡補償，而喪禮費用也由公司全額負擔，目前公司已支出相關費用約2530萬，都是從5億信託基金中提撥，絕對不會扣除員工可請領的相關保險金；4名因公殉職的消防員部分，公司會另撥付一筆款項補償，不會動用到5億信託基金。

至於傷者部分，律師團表示，目前住院人數有11人，包含員工8人、消防3人，就重傷即住院者，除先給付每人2萬元慰問金外，公司也啟動關懷計畫逐一探訪每位傷者，此外，住院者若有持續支出看護、醫療、購買輔具及營養補充品等費用的需求，公司也都因應個別需求提供急用金支應。

律師團說，因應每人傷勢不一，明揚有組成專責小組，除主動了解每位受災者受損情形及實際需求、以盡速提供相關協助外，還會排定密集訪視時程，將分批與輕重傷的受災人員洽談補償事宜。

而在員工薪資部分，律師團說，不論員工有無轉任他職，公司對每位員工都會按月給付薪資至今年12月31日止，目前中秋節獎金也已如期發放，同時啟動調查員工就業問題，以確認每一位員工是否願意續留公司或需協助轉介，以及公司未來復工重建後，是否願意再回公司上班等。

律師團強調，公司已預備2000萬因應所有醫療費用，承諾一定全額負擔，且公司已委託台灣職業安全學會以第三方公允對此次大火及爆炸原因進行調查及提出報告，而為後續重建復工，公司也將聘請包含消防、防爆、安全文化等至少3位以上組成工安消防專家顧問團，以最高標準檢視復工的規畫及執行，並將投入大量費用建置化學品儲置使用設備，以營造員工安全就業的環境。

劉安晧等一行人在記者會開始時先鞠躬致歉，記者會結束時又再鞠躬致歉，他說：「針對公司以及個人的疏失，現在檢察官都在調查中，基於尊重司法，目前我不方便再說明，但發生這件事情，我確實非常難過與抱歉，再次與大家說抱歉。」