提升雙邊關係 塔利班將參加中國「一帶一路」論壇

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據法廣引述路透社報導，塔利班發言人14日表示，其官員將出席本周舉行的中國「一帶一路」國際合作高峰論壇。這凸顯了北京與塔利班政府日益緊密的官方關係，儘管塔利班尚未得到任何外國政府的正式承認。塔利班官員和部長有時也會出席地區性會議，其中大部分是以阿富汗為重點的會議，但「一帶一路」國際合作高峰論壇是塔利班受邀出席的最高規格多邊峰會之一。

將於17至18日在北京舉行的「一帶一路」論壇，標誌著中國領導人習近平雄心勃勃的全球基礎設施和能源倡議提出至今已十周年，「一帶一路」被稱為重現古代絲綢之路以促進全球貿易。

塔利班商業和工業部發言人賈瓦德（Akhundzada Abdul Salam Jawad）在發給路透社的短信中說，該部門代理部長阿齊茲（Haji Nooruddin Azizi）將在未來幾天內前往北京。

賈瓦德說：「阿齊茲將出席會議並邀請大型投資者」前往阿富汗。報導稱，阿富汗可以提供大量令人垂涎的礦產資源。據一位礦業部長於2010年估計，阿富汗擁有尚未開發的礦藏，從銅、金到鋰，價值在1兆美元到3兆美元之間。目前尚不清楚這些礦藏的價值。

報導稱，北京一直在與塔利班談判，討論在前外國支持的政府領導下開始實施在阿富汗東部可能開採大型銅礦的計畫。中國外交部沒有立即回應置評請求。據賈瓦德介紹，阿齊茲將繼續在北京討論修建一條穿越瓦罕走廊的公路的計畫，該走廊是阿富汗北部的一條薄薄的山區地帶，可以直接通往中國。

來自中國、塔利班和鄰國巴基斯坦的官員在五月份表示，他們希望「一帶一路」倡議能將阿富汗納入其中，並將旗艦項目中巴經濟走廊跨越邊境延伸至阿富汗。兩年前，隨著美國和其他外國軍隊的撤離，塔利班控制了阿富汗，但自那以後，塔利班當局一直未得到任何外國政府的正式承認。

官員和國際關係分析家說，對婦女參與公共生活的一系列限制以及禁止許多女性非政府組織工作人員工作的規定增加了塔利班政權獲得承認的障礙，尤其是獲得西方國家的承認。中國近來加強了與塔利班的接觸，成為該組織掌權後第一個任命駐阿富汗大使的國家，並投資於採礦項目。

中方大使上個月向塔利班政府代理總理遞交了國書。其他國家則繼續留任前任大使，或任命外交使團團長擔任代辦，無需向塔利班當局正式遞交國書。