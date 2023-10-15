參加一帶一路論壇 港特首李家超明率70人團赴京

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第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於17日至18日在北京舉行，香港特首李家超將於16日率領70人特區代表團參與論壇，包括6位司局長、11位政府高層官員，以及多名政商界知名人士。李家超表示，期待向各地的商界和政治重要人物，說好香港的真實故事。

香港《星島日報》報導，李家超昨表示，很榮幸率領高規格代表團積極參與高峰論壇，充分顯示香港全面助力國家共建「一帶一路」工作。他又指，代表團會積極向國際社會更好展示香港各方面的優勢，包括作為推動「一帶一路」高質量發展重要功能平台的角色，並介紹香港專業服務和香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

報導指，為期兩日的「一帶一路」國際合作高峰論壇，將有來自130多個國家和30多個國際組織的政府領導人和代表參加，香港獲邀在論壇的不同場合發表演講。李家超表示，期待向各地的商界和政治重要人物，說好香港的真實故事，特別是香港在「一帶一路」建設中的重要角色。

6位隨團的司局長，包括財政司長陳茂波、律政司長林定國、政制及內地事務局長曾國衞、財經事務及庫務局長許正宇、商經局長丘應樺和創科局長孫東，加上廉政專員胡英明、行政長官辦公室主任葉文娟、特首政策組長黃元山和「一帶一路」專員何力治，共11位高層官員參與。

報導指，多位知名政商界人士也隨團出席，包括香港總商會主席阮蘇少湄、中總會長蔡冠深及港交所行政總裁歐冠昇等。政界人士包括行會召集人葉劉淑儀、行會成員林健鋒、廖長江、陳清霞等。法律界則有大律師公會主席杜淦堃、律師會長陳澤銘等；教育界包括科大校長葉玉如等。