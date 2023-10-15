清大攜手社區 共創舊港島「看頭前」音樂祭

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國立清華大學環境與文化資源學系、竹塹社區大學與水利署第二河川分署近日共同在新竹「外島」─「舊港島」舉辦《看頭前音樂祭》，藉由地創團隊、社區大學、大學社會責任中心對話，討論舊港島的地方創生和永續發展治理的困境與策略。

《看頭前音樂祭》邀請舊港島在地樂手、竹塹社區大學究匠風烏克莉莉樂團、豎琴獵人偏鄉巡演團、蝌蚪音樂SOUND GOOD、台青蕉樂團，於頭前溪畔以親土地與搖滾音樂形式，讓土地的聲音點亮河川，希望喚起大家對舊港島人文歷史、生態環境與防洪保育的重視，也喚起大家對社區的認同。

清大環境與文化資源系指出，此次活動特色在國立屏東科技大學客家文化創意產業研究所師生，遠從屏東至新竹作大學社會責任的互訪學習，並且親身體驗即將流失的「疊鰻墩」活動，從中反思先人用當地材料來捕捉鰻苗的循環經濟。

屏科大教授鄭春發表示，多樣的自然地景樣貌非但孕育了豐富的生態資源，也可以促成推展「綠色生態旅遊」，藉由友善環境與保育旅遊方式，減低活動過程對碳資源的耗損，同時也能加強環境教育與訓練，建立夥伴關係及結合地方創意，並將永續發展教育與旅遊經濟直接貢獻於海洋保育營造，促進地方文化與永續觀光。

清大環境與文化資源系主任鄭國泰則認為，舊港島擁有足夠的在地永續發展能量，是可以透過社會資源的移轉和建構，形成具有人文文化底蘊的永續發展經濟。

這不同於主流的資本主義模式，並透過社會創新方法，善用非屬資本主義傳統元素的在地資源，依循永續發展的邏輯，在解決在地問題的過程中找尋合適的發展機會，也能適宜的激發由在地居民投入，吸引有意投入社區韌性發展的參與夥伴利用當地未被正視和開發的潛能，使舊港島的活力與幸福能在永續發展教育的營造過程中加以實踐。