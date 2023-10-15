衝埔里垃圾山憋氣拍婚紗 超狂新娘親曝原因

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南投縣埔里鎮垃圾山，因為1對新人在垃圾山前拍婚紗，意外成為埔里鎮爆紅的拍婚紗景點！拍婚紗的新娘子說，自己只是想表達台灣垃圾問題嚴重，「減垃圾比撿垃圾更重要」，盼一張婚紗照喚醒大家對環保的重視！

今年33歲的新娘子15日上午接受記者電訪時表示，因為發現台灣垃圾問題很嚴重，所以投入環保團體服務，除了自己生活身體力行，自己帶餐具或使用可重複使用餐具，自己的終身大事，也決定到垃圾山前拍婚紗照做環保宣導，沒想到不小心上了新聞，也讓更多人了解解決台灣垃圾問題的重要性。

家在台北的新娘子在自己臉書指出，「原本說要去拍垃圾山，攝影師以為我在開玩笑，司機大哥說他載人拍婚紗30年，沒遇過有人拍垃圾山的，拍攝現場味道真的有點濃厚，一陣一陣的。

她說，垃圾問題「不只是埔里獨有的問題，很多縣市都有，大家可以搜尋看看我們每年的垃圾量都越來越多，希望大家能注意到台灣垃圾大爆量的問題，一起來減少垃圾量！」

她很感謝完美老公支持且配合她完成垃圾山前拍婚紗的心願，她也在文末語重心長提醒大家「「減垃圾」還是比「撿垃圾」重要，台灣這麼美，希望垃圾量也可以少一點！」

新娘子歡迎關心環保的大家參加她2024年1月20日的環保婚禮，婚禮現場提供素食菜餚，歡迎大家自備容器打包，也需要自備容器盛裝喜餅，婚禮後也歡迎一起去淨灘，歡迎大家一起用行動做環保。

「埔里垃圾山婚紗照」是14日由南投縣埔里鎮清潔隊長陳俊宏臉書po出，他說，昨天隊友巧遇一對新人，穿著白紗禮服站在垃圾場前拍婚紗，好奇詢問才知道想要藉由婚紗照呼籲大家重視環保的心情，他協助拍照後取得對方同意，將照片po上臉書，意外引來熱烈回響，也希望藉著新娘子垃圾山前拍婚紗照的用心良苦，喚起更多人重視環保問題，「減垃圾從今天開始！」

這篇文章意外引發熱烈迴響，昔日擔任清潔大隊長的竹山鎮長陳東睦15日都到臉書留言，除祝福新人白頭偕老，也肯定這對新人為台灣環保的努力，並語重心長強調南投垃圾問題期待外縣市協助還是不可靠的，還是要從自己「垃圾減量做起」，也期待南投縣的垃圾問題可以早日獲得解決。