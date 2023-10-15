台股周線連3紅 法人：後市看美企財報、台積電法說

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台股13日終場下挫43.34點，收在16782.57點，週線連3紅。展望後市，法人指出，美股即將進入財報週，台股方面19日則有台積電法人說明會，屆時企業釋出的產業相關展望，將成第4季重要觀察指標。

台股13日終場下跌43.34點，收在16782.57點，指數週漲262點，週線漲幅1.59%，週線連3紅。三大法人上週合計買超453.67億元。

美股13日因市場對以巴衝擊後續發展等因素的擔憂，除道瓊工業指數終場上漲39.15點或0.12%、收在33670.29點外，其餘盡墨，標準普爾500指數下跌21.83點或0.50%，收在4327.78點；以科技股為主的那斯達克指數下跌166.99點或1.23%，收在13407.23點；費城半導體指數下跌95.65點或2.70%，收在3452.97點。

安聯投信台股團隊表示，全球政經情勢看似紛亂，總經數據難見復甦，但觀察國內業者調研，目前已看到半導體上游急單，推論明年上半年應可見景氣回升，且就趨勢來看，中國放寬經濟刺激方案、美國升息進入尾聲、AI人工智慧的建置將帶動科技業發展，預估隨著庫存逐漸去化，可正面看待明年產經發展。

雖然以巴衝突仍在發酵中，但PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，預料台股表現仍以美國核心通膨走勢為主，只是須留意國際油價是否受地緣政治影響，不過整體而言，大盤在類股輪動下突破季線反壓，搭配美國聯邦準備理事會（Fed）態度轉鴿，加上美債殖利率回檔，研判市場資金情緒轉趨樂觀。

展望後市，孫傳恕表示，隨著時間進入美國財報週，本週包括串流平台網飛（Netflix）、電動車大廠特斯拉（Tesla）等財報將登場，台股方面台積電將於19日召開法人說明會，屆時會中釋出的半導體庫存調整與科技業展望，將成為台股第4季的重要觀察指標。