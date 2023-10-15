中俄關係穩固 普丁讚習近平主席：世界公認的領導者

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據大陸官媒央視新聞消息，近日，俄羅斯總統普丁在莫斯科接受了央視《高端訪談》節目的獨家專訪。在採訪中，普丁談到了他與習近平主席的交往，普丁並表示，習近平主席是世界公認的領導者。

普丁說：「習近平主席是世界公認的領導者之一。習近平主席不是根據一時一勢來作決定的領導人，他會對形勢進行分析評估，著眼未來作出長遠考慮。這一點很重要。這就是真正的世界領袖與我們稱之為『臨時工』的人之間的區別。」

「『臨時工』只來五分鐘，在國際舞台上秀一番，然後消失得無影無蹤。」普丁讚譽，「習近平主席是另外一種人，他是一個堅定、冷靜、務實和可靠的夥伴。只要我們達成一致意見，我們就能確保雙方都遵守協議。」

普丁表示，他與習近平主席會面40多次，有許多愉快的記憶。

普丁說：「我們有次會面非常愉快。習近平主席當時訪問俄羅斯，我們一起去了聖彼得堡，登上阿芙樂爾號巡洋艦，在聖彼得堡的涅瓦河上一起乘船。在絕對平靜和友好的氣氛中，我們就雙邊關係和世界局勢進行了長時間的詳細交談。」

普丁說：「不久前的3月，習近平主席又一次來訪，同樣是一次非常務實的訪問，對我們兩國關係未來發展具有非常重要的意義。所以我希望當我們在中國會面時，這一傳統能夠延續。」