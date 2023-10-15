新埔柿餅節 玄奘大學結合社區「潘屋」活力爆棚

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新埔柿餅節近日登場，玄奘大學特別在長期駐點的基地「潘屋」推出新埔旱坑柿家展覽、創新創業市集、手工DIY、玄大社團與旱坑律動班表演以及柿太郎繪本導讀等5種不同類型的動靜態活動，展現與傳統柿餅展售不同風格的體驗活動。

為增進與地方居民的互動，玄奘大學也準備了50份百元遊園券讓新埔鎮民憑身分證即可領取，於攤位消費，現場也顯得熱鬧非凡，另，玻璃墜飾、柿子沐浴球、柿染等DIY活動也場場爆滿，讓老屋呈現不同於以往的活力。

玄奘大學指出，此次柿餅節活動更特別的是教育部大學社會責任推動中心委員表示，從現場看到玄大師生的成果，可以充分感受到玄大師生結合校系專長在社區長期付出的心力，也期許玄大未來可以利用學校工藝專長結合客家伙房文化，連結新埔傳統客家與新竹科技新貴，對玄大團隊的成就表示贊賞。

玄奘大學「新埔旱坑柿家創新永續計畫」主持人謝明勳表示，此次因為玄奘大學獲得教育部USR計畫的經費補助，很高興可以在自己的長駐聚點潘屋來舉辦柿餅節相關活動，內容也更豐富完整了。

社區參與民眾葉先生也提到，活動相關精彩豐富，沒想到新埔柿餅有那麼多不同的商家特色，並且結合多種的創意應用，例如VR導覽、柿子風味3色奶茶、柿子乳酪抹醬、柿太郎繪本等。

玄奘大學「新埔旱坑柿家創新永續計畫」於新埔旱坑社區已深耕10年，團隊成員除了協助社區產業創新及活化之外，也不定期的作各式展演及手工DIY活動，期望能使新埔成為幸福的農村示範點。