桃園致力推展藝文 今年連奪13座國際設計大獎

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桃園市致力推展藝文，今年以來各項藝文節慶展演活動屢傳捷報，接連榮獲13座國際權威設計大獎。市府說，這不僅是對文化局團隊的肯定，也對桃園在地藝文發展與軟實力帶來一定程度的鼓舞。

桃市府表示，文化局大力推展藝文展演活動，不斷創新提升藝文品質與水準，不僅民眾有感，更連續獲得國際獎項的肯定。繼去年活動獲得3座國際設計獎後，市長張善政上任後今年更擴大與文化界的合作，充分提供發展空間，成效良好，今年接連奪得13座國際設計大獎。

市府說明，藝文節慶活動方面「閩南文化節——鬥陣Ⅲ」榮獲2023美國繆思設計大獎 （MUSE Design Awards）活動類「鉑金獎」最高殊榮。「閩南文化節——藝閣踩街」、「桃園地景藝術節」、「桃園兒童藝術節」、「桃園管樂嘉年華」、「世界客家博覽會定目劇《行過乙未》」、「大溪大禧」等，分別獲得2023美國謬思設計大獎 （MUSE Design Awards）節慶活動類金獎榮耀。

展覽設計方面「桃園科技藝術節」展覽，及其中展品《衍生∞自然》分別獲得2023美國繆思設計大獎 （MUSE Design Awards）設計展覽類、及設計互動類金獎。「鐵玫瑰音樂節」主視覺〈賽博龐克小子〉及「世界客家博覽會光雕投影作品《客垠》」，則分別獲得2023美國繆思設計大獎 （MUSE Design Awards）設計類、及設計互動類金獎。

此外，「桃園國際動漫大展」更一舉獲頒2023澳洲墨爾本設計大獎 （Melbourne Design Awards）活動展演類金獎，以及2023倫敦設計獎 （London Design Awards）活動類銀獎肯定。

文化局表示，這些獎項榮耀屬於桃園全體市民，也是對文化局團隊努力及創新的最佳肯定，除了感謝各界的支持與協助外，未來仍將持續努力，強調在地文化特色的精神，加強國際交流與合作，精進策展藝文活動，為市民帶來更多精彩紛呈的文化饗宴。