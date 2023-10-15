國旅最廢景點「水往上流」遭點名 兩派人戰翻

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

觀光復甦，民眾紛紛比較國內外旅遊差異，國旅因費用高遭詬病，更有網友點名台東水往上流是「國旅最廢的景點」，引發一連串熱烈討論。今天到水往上流參觀的遊客說「認為蠻值得來的」、「東部每個景點都很特別，不必別人說什麼就聽」

網友直言，他小學時跟著家人到台東旅遊時，聽聞要去參訪水往上流景點，便滿心期待，原以為會看到1道瀑布逆流而上的壯觀模樣，沒想到竟然只是1條水溝！他自嘲可能自己資質不足無法看出水的倒流方式，因此該景點一直蟬聯在他心中的最爛景點寶座，引起其他網友回覆「遊覽車停那邊（水往上流）除了吃香腸外還能幹嘛？」

1名遊客今天表示，看起來是普通的流水，其實會往上流是視覺產生的錯覺，「還蠻值得來看的」，也會想起逆流而上的小魚，是個很勵志的景點。

另1名長年旅居美國的遊客說，開車來到東部就應走訪每個景點，從這裡往外看就是海邊，很漂亮，她認為這個景點值得推薦，其實每個地方都很值得實際看一看，不應該人家說什麼就聽什麼。

水往上流位於台11線約152公里處，原本是條農用灌溉溝渠，約1.8公里，因為地形微小差異的錯覺而讓人覺得水往上方流，因此聲名大噪，溝渠旁設有「奇觀」的石碑。

水往上流是因溝渠旁道路是下坡路，但溝渠本身並非是下坡，而是坡度很小的上坡，因此當站在低處時放眼望去，就像是溝渠中的水沿著下坡道路往上流。