國研盃儀器科技創新獎 台大及大安高工獲首獎

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國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心辦理「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」，14日舉行決選及頒獎典禮，專上組由台大團隊奪得首獎及獎金10萬元，中學組由台北市立大安高級工業職業學校團隊獲得首獎及獎金8萬元。

「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」今年已是第15屆，分為專上組與中學組，初審由專業評審團從31組參賽隊伍中選出16組入圍，決選由入圍隊伍與評審進行一整天精彩的報告和問答。參賽隊伍需以「創意發想」結合科學理論，並動手「實作」找到解決問題的答案，在「創意性」、「學理運用性」及「可實現性」三個面向展現團隊協同整合的能力。

專上組台大團隊的作品「高效能可攜式MALDI-TOF質譜儀」獲得評審一致肯定，以一聚焦條件達到速度分布半高寬內最快與最慢離子具有相同的飛行時間，使解析度上升，也可縮短儀器長度，解析度及靈敏度會比傳統儀器更高，在儀器製作與量測數據驗證完整，已具備商用價值與應用性。

中學組大安高工團隊所完成之「搖籃五軸加工機研究」，整體作品係開發一台小型五軸機，從設計端到製作組裝過程論述相當清楚，在設計端進行電腦模擬分析，且各軸設計皆考慮到荷重與選擇適用的馬達，最後並完成試加工，整體完成度高，未來若能進一步改善機台的剛性與主軸功率，將更能彰顯本作品之應用潛力與價值。

國研院儀科中心潘正堂主任表示，看到參賽師生對創新儀器研發的熱情與堅持，無論得獎與否，都已是最大的贏家。他勉勵參賽的優秀年輕學子，將專業評審團的講評與建議帶回學校，以嶄新的面向審視目前的儀器研究，持續精進與優化。