台鐵當年買錯車 普悠瑪、太魯閣號退出東部幹線

扁政府時期台鐵決定向日本引進太魯閣號、普悠瑪號2款傾斜式列車，為的是在多彎的宜蘭線可以「開快一點」。但先是因為2款列車座位數太少，反倒造成東部幹線一位難求；接著又在2018年、2021年發生重大列車事故，惡名昭彰。如今台鐵形同宣布2款列車退出東部幹線，苦吞當年買錯車的惡果。 2001年台鐵奉行政院核定購車經費，採購太魯閣號及普悠瑪號，統計2006到2010年約花費212億元採購太魯閣與普悠瑪號2款傾斜式列車；2006年太魯閣號、2012年普悠瑪號陸續投入營運。 傾斜式列車由於車體在轉彎時可以側向擺動，在彎道不用降速，比非傾斜式列車快約時速25公里，在多彎的宜蘭線八堵－頭城路段可縮短行車時間。實際查看台鐵班表，區間車行駛八堵－頭城約需80分鐘，最長可以到100分鐘，但普悠瑪號僅要43分鐘。 問題是，為了這省下來的40分鐘，台鐵付出了「軌道破壞」及「運量降低」的2個沉重代價，得不償失。 首先，由於列車高速行進，轉彎時也不降速，每次列車行經等於是把軌道從地面上強力「拔」起來，埋下日後地基不穩的不定時炸彈；其次，普悠瑪號、太魯閣號一開始座位數僅372個還不准賣站票，相較之下原本行駛東幹線的PP自強號有600個座位，站票無上限，如果全滿，一趟最高可運送1000人，載客量相差2、3倍。 更諷刺的是，台鐵東部幹線部分路線仍是單線運行為主，單軌路段占了112公里之多，前瞻建設裡的「花東地區鐵路雙軌電氣化」預計2027年全線雙軌路線才通車。換句話說，買了快車又如何？根本沒有軌道可以跑，本末倒置。因此之後不斷有建議把普悠瑪號、太魯閣號挪到西部幹線使用。 2018年普悠瑪號事故、2021年太魯閣號事故共喪生67人、受傷數百人，2次重大列車事故之後，普悠瑪號、太魯閣號定位尷尬。事實上2款傾斜式列車近年來已經在西部幹線行駛，台鐵如今的調整只是再一次確認了2款列車形同退出東部幹線，20年購車計畫如一場遊戲一場夢。