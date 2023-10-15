前往主要內容
工商時報LOGO

平台24小時內沒下架投資詐騙廣告罰12萬 按次連續罰

  • 中央社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

立法院5月三讀通過增訂證券投資信託及顧問法第70條之1，明定平台業者違規刊登投資廣告，負連帶賠償責任。內政部也訂定子法，平台應在24小時內移除違法廣告，違者將可處新台幣12萬元罰鍰。

近年網路投資詐騙猖獗，多透過網路投放不實廣告方式誤導投資人。立法院會5月三讀通過增訂證券投資信託及顧問法第70條之1，明定網路投資廣告實名制，也禁登冒用名人引誘投資等6類廣告，平台業者如果違規刊登，負連帶賠償責任。

內政部日前發布「警察機關處理違反證券投資信託及顧問法第七十條之一案件統一裁罰基準及實施要點」，明定刑事警察局對明確違反第70條之1的案件，應以限期改善通知函，要求網路平台業者在24小時內移除、限制瀏覽、停止播送違法廣告或進行其他必要處置。

要點中明定，網路平台業者應在24小時內，將所指定的廣告下架，並檢附下架證明資料、刊登者資訊，包括委託刊播者、出資者及所在，通知刑事警察局複查。刑事警察局接收複查資料後，應在12小時內以電子郵件或電子表單方式，通知網路平台業者複查結果。

其中，違法廣告如果是依時下議題假冒他人投資廣告，或是假冒政府機關、知名人士投資廣告等特殊急迫情況者，得視個案情形縮短限期改善期限。

要點明定，屆期未改善者，刑事警察局依法，第1次可處平台業者12萬元罰鍰、第2次處24萬元、第3次處36萬元、第4次處48萬元、第5次以上按次處60萬元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 緯創廣達不妙？AI股最後希望恐泡湯 張忠謀1句話露玄機

  2. 0056配息2.2元創新高 長抱即將0成本

  3. 投資人最愛的台股ETF是這十大

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。