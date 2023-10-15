謝國樑為國小生食物中毒鞠躬道歉 提「3箭」 精進營養午餐

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國民黨總統參選人侯友宜與基隆市立委參選人林沛祥聯合競總今成立，基隆市長謝國樑站台支持時，為深美國小學童疑似因營養午餐導致食物中毒道歉，並提出3個方案，承諾改善精進現行供餐方式。林沛祥說，基隆改變需要中央配合，未來他在立院，一定會爭取預算，解決目前基隆的問題，「把對的人放在對的位子」。

謝國樑首先向民眾對近日深美國小學童疑似因吃了營養午餐感到不適鞠躬道歉，並提出3個改變方案。首先，他承諾從明天上課日開始，會在每天營養午餐食材送達時，每天挑選1所公立國小，親自帶領衛生局團隊前往抽檢，並於未來數周持續進行。

第2，他承諾營養午餐從明年第1季開始，每人每餐提供10元補助，讓孩子們吃得更好、更健康；最後，從現在開始每周召開營養午餐會報，與各校校長討論羊養午餐相關細節進度等，並共同研擬精進方式，用最嚴格標準檢視各供貨商。

他提到，明年大選國民黨要獨自勝選不容易，希望大家團結支持藍白合，下架民進黨，也希望大家給林沛祥最大的支持，替基隆民眾打造美好未來。

林沛祥指出，基隆因為港口產業沒落，工作機會少，他每天都看到許多人通勤到台北、新北上班，回家還要等很久的火車、公車，讓他相當不捨。他說，在他當議員期間，爭取到了數條國道公車路線，方便基隆通勤族上下班。

「我一直認為不做不會怎樣，做了就有機會不一樣」，他相信，擔任議員能爭取到跨縣市公車路線，若當上立委一定能做到更多，他心中有想法、有規畫，但許多事需要有中央的權限。他承諾，未來國會一定幫基隆爭取預算，改變基隆產業結構。