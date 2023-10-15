黃仁勳來台能再點燃AI火花？專家建議可從「這4檔」下手

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【旺得富理財網 黃順德】鴻海科技日將於18日舉行登場，董事長劉揚偉主持，預期人工智慧（AI）在電動車、智慧城市與智慧工廠三大平台作為對外展示主軸，傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將為此活動現身，資金有望再次轉向AI相關類股。

主流AI股籌碼過度凌亂，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、緯創（3231）、營邦（3693）、雙鴻（3324）等，股價持續震盪機率仍高，摩爾投顧分析師何基鼎建議，可善用KD指標，低買、高賣來回作價差，降低整體成本，靜待股價再創新高；短線可以先留意M31（6643）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、愛普（6531）等。

本周除了關注牽動市場短線追價買氣的AI族群，也要聚焦基本面，其中第三季財報獲利及毛利率陸續出爐，第四季AI市場商機是否持續，進而帶動相關AI族群廠商的業績成長，將成後市焦點。

近期，AI指標股持續整理走弱，取而代之的是晶圓代工、IC設計及封測等走勢亮眼，顯見大盤結構輪動格局健康；富邦投顧董事長蕭乾祥表示，在盤面權值股中，半導體的晶圓代工、封測指標股價整理後轉強。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。