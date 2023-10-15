準備刷存簿 月底前「勞保有16筆可領」 這項一次發5個月

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【旺得富理財網 黃順德】時序進入10月下半場，勞保局將於周一（16日）發放國民年金保險喪葬給付，被保險人於參加國民年金保險期間（65歲前）死亡時，可由支出殯葬費的人請領喪葬給付，給付金額是按被保險人死亡當月之月投保金額一次發給喪葬給付5個月。

據勞動部勞保局行事曆公告，後續還有包括勞保年金給付、職保年金給付、國民年金保險生育給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助等；以生育給付來說有4天入帳日，除了已發放的10月5、12日，還有10月19、26日，其中勞保年金最多可領到52,035元，記得在相對應時間刷存簿確認。

依國民年金法規定，各項年金給付經審查通過，會在次月底前發給，因此國保的各項年金給付入帳日是每個月的最後一個「工作日」，老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等預計於10月31日入帳，勞保年金給付則在前一天，也就是30日發放。

10月16日

▲國民年金保險喪葬給付

10月19日

▲國民年金保險生育給付

10月20日

▲老農津貼

▲農民月退休儲金

10月25日

▲國民年金保險老年基本保證年金

▲國民年金保險原住民給付

10月26日

▲國民年金保險生育給付

10月30日

▲勞保年金給付

▲職保年金給付

▲勞退月退休金（首發案）

10月31日

▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資

▲國民年金保險老年年金給付

▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

▲國民年金保險喪葬給付

▲國民年金保險遺屬年金