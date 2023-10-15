台北國際旅展倒數計時 華航10／16先祭限時優惠吸客

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邊境解封剛屆滿周年，民眾出國旅遊有增無減，11月3日將迎來年度旅遊盛會台北國際旅展（ITF），各航空公司、旅行社摩拳擦掌，紛紛祭出誘人優惠價吸引旅客。

華航10月16日將推出「華航會員日」限時優惠方案，精選東南亞、中國大陸、香港及歐洲多個熱門航點，當日於華航網站購買單程或來回機票享84折起優惠，經濟艙包含台北至曼谷來回6468元起、高雄至馬尼拉來回5460元起、松山至福州來回6300元起，台北至羅馬來回25200元起，萬元有找就能飛往東南亞悠閒漫旅或高CP值歐洲之旅。

會員購買歐洲機票，還可再抽「歐來歐去」免費搭巴士循環式遊歐3日團，體驗不一樣的歐洲巡禮。會員亦有獨享優惠，包括會員日兌換指定航線單程或來回酬賓機票，搭乘後即可額外獲贈最高1萬哩，航線有台灣往返越南的胡志明市、峴港、河內，以及首爾金浦與福州；登入eMALL電子商城，指定商品消費亦享有9折優惠。

華航近期推出品牌形象廣告「＃這一刻讓旅行更深刻」，上線後累積觀看已超過300萬人次，14日在台北信義區百貨廣場打造「飛機艙門」造型互動裝置，吸引眾多民眾到場沉浸式體驗，透過AI人臉辨識，當艙門開啟隨即換臉投射成廣告中主角，共創獨特的旅行時光，現場更送出長程線、區域線不限航點機票8張，歡笑聲不斷。

華信航空近期則推出澎湖秋瘋季，以App購票輸入指定折扣碼享澎湖航線66折；諾富特飯店的品坊西餐廳午／晚餐享65折優惠、Deli法式烘焙坊6吋法式起士蛋糕獨享價399元，限量供應，會員還可用優惠3600哩兌換飯店嚴選台玻紅酒對杯組。