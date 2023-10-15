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面板雙虎9月營收佳 法人保守看Q4原因曝光

  • 工商時報 方明
法人認為，TV面板報價漲勢暫告中止，預估第四季TV面板報價易跌難漲。圖／本報資料照片
法人認為，TV面板報價漲勢暫告中止，預估第四季TV面板報價易跌難漲。圖／本報資料照片

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面板雙虎友達（2409）、群創（3481）9月營收交出不錯成績單，但法人卻認為，TV面板報價漲勢暫告中止，預估第四季TV面板報價易跌難漲，維持對友達、群創「中立」的投資建議。

受惠於TV面板9月報價走高帶動，友達出貨面積增加至207.1萬平方公尺，月增4.23％，帶動友達9月營收來到245.7億元，月增1.18％，第三季出貨面積為589.3萬平方公尺，季增3.28％，友達第三季營收達701.1億元，季增10.72％。

群創大尺寸面板出貨量增加至929萬片，月增3.11％，帶動群創9月營收增加至199.14億元，月增3.58％，寫下近16個月單月高點；第三季大尺寸面板出貨2,796萬片，季減17.06％，雖不及第二季，但因中高階產品線出貨比重提高，群創第三季營收增加至576.5億元，季增4.66％。

群益投顧表示，9月下旬、10月上旬TV面板報價均持平開出，今年3月至9月期間為期七個月的漲勢暫告中止，原因在於電視品牌、通路業者旺季提前備貨需求已告一段落，不利於友達、群創後續營運表現。

就評價而言，近期電視品牌、通路業者考量TV面板庫存狀況轉差、利潤空間縮小，開始與面板廠協商採購價格，預估第四季TV面板報價易跌難漲。

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