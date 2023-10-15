連出12個聖杯！ 《智慧詩籤解答書手帳》指引人生明路

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土地公遍佈全台大街小巷，為傳承百年歷史的重要場所，新北市經發局今(15)日於板橋深丘福德宮舉辦「新北群眾募資輔導計畫『2024智慧詩籤解答書手帳x福德正神』發布會」，此次推出《2024智慧詩籤解答書手帳》，透過手帳內淺顯易懂的文字，引發民眾共鳴。現場更舉辦擲筊比賽，也讓信仰增添些許趣味。

經發局長何怡明表示，自己每天都會到新北的板橋深丘福德宮參拜，此次計畫真的很感謝也很感動。新北群眾募資輔導計畫自2020年開辦至今，集資金額超過新臺幣1.67億元，透過經發局作為橋樑，協助年輕人把創意當生意，且第一次產品發佈會最貼近在地文化，相信這本《2024智慧詩籤解答書手帳》會是計畫成功的開始。

其中荷拉瑪文創公司提案的《2024智慧詩籤解答書手帳》，由團隊與廟宇Youtuber馬克合作拍攝影片，親自走訪全台52間廟宇敬拜擲筊，取得同意才將土地公神像繪製於周曆手帳中，創辦人林瑜均表示，許多民眾經常前往有名氣的廟宇參拜，卻忽略了住家附近的土地公，希望藉由年輕人喜愛的文青小物，讓傳統與創新做結合，也鼓勵大家親近台灣土地公文化。

Youtuber馬克表示，曾經最高紀錄是同一間土地公廟擲出12個聖杯，讓他直呼很不可思議，也期盼透過自己拍攝的影片，能讓更多人參與這塊土地的故事，讓信仰融入生活。這次推出的《2024智慧詩籤解答書手帳》不僅方便記事，運用淺顯易懂的詩籤文字更能引發共鳴，透過手帳重新解釋廟宇難以理解的詩籤，是傳統與創新結合的優良典範。