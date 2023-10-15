把愛傳下去！昔家扶受助兒今成認養人

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護理師李倩枚來自單親家庭，童年因媽媽需獨力撫養她與兩名弟弟妹妹，多虧認養人及時伸出援手，減輕媽媽負擔，如今已是兩個孩子媽的她，今年也首度加入家扶認養行列，認養1名小朋友，並以自身故事勉勵家扶孩子，「他日行有餘力，接力把這份愛傳下去」。

北台南家扶15日於台南忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡，來自各地61名認養人與83名配對家扶兒及其家人共144人齊聚一堂，來自台北的認養人黃景宏帶著一對兒女一早來到現場，急著與認養的2名孩子見面，現場收到孩子們的感謝卡，難掩內心激動。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，家扶每年為認養人及孩子辦理一次愛的連線相見歡活動，讓孩子們能見到長年贊助他們的叔叔阿姨，北台南家扶目前扶助約1450名兒少，而認養人則遍布全台，每月提供1000元資助認養兒，協助他們日常所需。

她說，家扶基金會從1977年推動國內認養制度，早期曾受助的兒童如今已自立，許多人回饋社會，回來擔任認養人，其中有人認養年資已經超過30年，也有已傳到第2代的，代代相傳的愛也是持續不斷的重要因素。

李倩枚分享，記憶中自己年幼時十分害羞、缺乏自信，因為有家扶陪伴，讓她有突破困境的勇氣，家扶及認養人是他一生的重要貴人，所以自己從高中起為了回饋，就開始加入由自立青年組成的志工團體擔任志工。她說，自己雖然生活並不富裕，但希望能學習認養人無私的愛，讓愛能代代相傳，今年也認養1位小朋友，用行動傳承這份心意。

認養人黃景宏今天也攜一對子女從台北南下，這是他第一次與認養的陳同學及楊同學見面，心情難掩緊張，但也充滿期待。黃景宏與太太都是中醫師，希望能落實助人信念也讓子女自幼更懂得分享愛，夫妻二人除認養陳同學及楊同學外，也同時認養2名國外失依兒童，「愛是無國界的」，他說，只要經社工專業評估，有需要的孩子就值得去幫助。

莊淑惠除表達對來自四面八方認養人的謝意外，也感謝忠義國小提供武德殿場地、台南美術館招待門票免費入場，讓認養人及孩子們能一窺藝文之美。