苗縣結合三大工會辦客家歌比賽 鍾東錦：以客家人為榮

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苗栗縣政府為鼓勵企業對客家語言認同感、振興客家傳統文化，結合三大縣級工會辦理「工會客家歌曲歌唱比賽」，15日在文觀局中正堂歡樂登場，21支參賽隊伍精心妝扮，配合豐富的肢體律動演唱，使出渾身解數爭取佳績。

縣府希望勞工朋友們透過音樂接觸客家文化、學習客語，讓老少在聽客家歌同時能達到學習客語目的，社會處今年首度結合苗栗縣產業總工會、苗栗縣總工會、苗栗縣職業總工會等三大工會團體，舉辦客家歌曲歌唱比賽，共有21支隊伍報名參賽，縣府希望透過歌唱比賽寓教於樂，推廣應用，讓勞工朋友對客家文化認同，隊伍中不乏身障選手上台賣力演唱。

縣長鍾東錦、縣議員余文忠、許櫻萍、徐筱菁、縣府勞工及青年發展處長王浩中等人到場一起為比賽舉行開幕儀式，苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎、苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘、苗栗縣總工會常務理事林敏燕則帶領工會幹部、會員參與比賽。

鍾東錦說，以前不需推廣客家話，如今反而要官方推廣講客家話，這需要大家自我檢討，若繼續不跟年輕人講客家話，客家話會愈來愈弱勢，縣府為此已成立客語推動委員會，將來繼續透過舉辦客家歌曲比賽等輕鬆的方式，讓客家話長久傳承。

他表示，歷史人物袁崇煥、孫中山都是客家人，象徵客家人很有領導力，呼籲客家鄉親勇敢帶領下一代講客家話，從生活中潛移默化，積極培育下一代「以客家人為榮」的使命感，才能讓客家話永久流傳。 經過上午的角逐，勞青處公布得獎名單，冠軍由苗栗縣職業總工會奪得；亞軍為頭份市公所企業工會、苗栗縣總工會；季軍則是苗栗縣餐飲業職業工會、苗栗縣女子燙髮業職業工會、苗栗縣女子燙髮業職業工會。