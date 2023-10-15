可愛爆擊！布丁蛋糕X艾絲樂粉紅兔 4款軟萌周邊開賣

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甜點和粉嫩色系都擁有莫名的療癒感。人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」攜手來自韓國可愛又時尚的「Esther Bunny艾絲樂小兔」跨界合作，以角色為設計概念打造超萌「艾絲樂甜心」蛋糕口味，多款聯名周邊也同步登場。即日起加入「六角美食通APP」會員並購買聯名款蛋糕1顆，即贈限量「艾絲樂小兔」毛毛束口袋1個。此外，「艾絲樂小兔」也進駐「春上布丁蛋糕」門市，可愛又浪漫的粉紅國度，直接爆擊粉絲的心。

「春上布丁蛋糕」與「艾絲樂小兔」聯名推出期間限定口味「艾絲樂甜心」，蛋糕切面為超浪漫的粉紅漸層。而為了創造獨一無二的味覺新體驗，品牌特別選用清甜的荔枝作為調味基底，添加酸甜草莓巧克力豆，與藏匿在蛋糕體中清爽無負擔的火龍果籽，打造豐富的味覺層次。蛋糕體保留如海綿般輕盈的蓬鬆感，與棉花糖兔兔的外型相呼應，單個售價160元。

此外，業者推出4款限量的聯名周邊，並釋出優惠回饋品牌顧客與粉絲。即日起購買聯名新品「艾絲樂甜心」，即可免費或是以29元加價的方式獲得「艾絲樂」粉萌蛋糕袋，將印有「艾絲樂小兔」享用蛋糕的可愛不織布提袋帶回家，限量3萬個；11月1日起，還有隱藏版蛋糕袋即將登場，超萌的「艾絲樂小兔」這次將以何種造型現身，等待粉絲發掘蒐藏)。

針對「六角美食通APP」會員，業者推出會員憑APP點數享超值加價購「艾絲樂小兔」周邊，包含可愛實用兼具的甜心蛋糕盤、外出必備的購物收納袋和觸感柔軟的毛毛束口袋，都可用點數加購，最低5點即可用99元加購「艾絲樂小兔」毛毛束口袋，粉絲每天被萌兔周邊環繞，體驗爆棚的幸福感。

除了聯名新品和周邊，即日起到11月23日，「春上布丁蛋糕」板橋環球門市被粉紅小兔佔據，滿滿粉紅主題牆、打卡區、周邊展示，讓人少女心噴發，還有巨型「艾絲樂小兔」公仔手比愛心在店內迎接，讓粉絲瞬間掉入浪漫粉的世界，享受粉嫩系角色及濃郁蛋糕香的夢幻聯動。