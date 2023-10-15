明揚董座2度道歉承諾擔責 屏縣府要求「這一點」20日前提計畫

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明揚董座劉安晧15日率管理階層與律師團為爆炸案2度鞠躬道歉，再次承諾會透過5億信託基金擔起所有損失賠償、醫療及喪葬等費用，此外還會另撥付一筆款項補償殉職消防員，對此，屏縣府表示，員工希望能盡早知道後續安置及相關權益，已建請經濟部產業園區高屏分局要求明揚20日前提出相關計畫。

明揚15日開「明揚國際工安事件善後處置說明會」，律師團在會中指出，針對6名罹難員工部分，公司除先行發放每人30萬慰問金外，還有每人5個月平均工資的喪葬費、及40個月平均工資的死亡補償，喪禮費也由公司全額負擔，全部都從5億信託基金中提撥，絕對不會扣除員工可請領的相關保險金；而4名因公殉職消防員部分，公司會另撥付一筆款項補償，不會動到信託基金。

傷者部分，律師團表示，重傷的消防員及員工，除先給付每人2萬元慰問金外，住院者若有持續支出看護、醫療、購買輔具及營養補充品等費用的需求，公司也都因應個別需求提供急用金支應，並排定密集訪視時程，將分批與輕重傷的受災人員洽談補償事宜。

明揚律師團說，公司由衷感謝衛福部、中央健康保險署、屏東衛生局及各醫療院所，在事故發生後立即伸出援手，除盡力救治傷患外，更先行代墊支付受傷者的醫療費用，對於這些醫療費用，明揚已預備2000萬因應，承諾絕對會全額負擔。

對於明揚的善後處置，屏縣府表示，截至15日，縣府尚未接獲勞資申訴案件的申請，但員工希望明揚能盡快召開對員工後續安置及相關權益說明會，縣府已建請經濟部產業園區高屏分局要求明揚20日前提出計畫，確保員工勞動權益並持續追蹤個案狀況。

而殉職消防員部分，縣府指出，殉職弟兄的撫卹正在處理中，入祀忠烈祠已由縣消防局專案申請，消防署已完成核章送內政部中，縣府會持續追蹤，並加快速度，至於受傷弟兄將視復原狀況及個人意願安排未來勤務。

至於先前協助先支付的醫療費用，縣府說，由於各家醫院是在次月中旬向健保署申報醫療費用，因此，健保署會在申報後統計再向縣府申請，而有關明揚受傷者健保不給付的自付額度，目前尚未接獲健保局的申請，但縣府9月底曾請健保局粗估，從上月22至28日約600萬元左右。

縣府強調，已委請律師組成律師團，提供所有罹難者家屬、受傷員工及其他員工法律上的協助，維護其等權益。