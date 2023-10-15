遊清境正當時！「這幾天」2期步道免收費

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣清境高空觀景步道16日起進行修繕工作，考量1期步道修繕封閉期間，旅客只能走2期步道，影響購票者權益，縣府決定16日起為期7天進行步道修繕期間，2期步道免收費，歡迎大家把握機會登高空步道盡覽清境美景。

南投縣觀光處風景區管理所所長張朝貴指出，清境高空步道全長1600公尺，其中1期全長1200公尺，2期400公尺，考量修繕期間收費民眾只能走400公尺步道，影響購票權益，所以決定修繕期間2期步道免收費就可入場。

張朝貴說明，清境高空步道因部分開放使用超過6年，局部步道鋪面須修繕及鋼結構須除繡補漆，因此縣府決定自16日至22日共計7日辦理修繕工程作業。

考量施工期間遊客收費卻無法通行1期步道，為免遊客掃興，縣府決定於施工期間開放2期步道，原本遊天空步道全票收費50元、南投縣民與6~12歲幼童優待票30元、65歲以上長者10元，修繕期間7天2期步道都不收費，歡迎遊客可自南清境商圈端入口進入，向上通往故事館端入口，走一段全長400公尺高空步道，從高空欣賞清境美景。.

南投縣政府觀光處指出，仁愛鄉清境高空觀景步道採用隱匿式高架設計，遊客可沿台14甲線安全行走且欣賞青青草原內羊群覓食及遠眺中央山脈，步道自蝴蝶端入口至青青草原故事館端全長1600公尺，以南商圈端平台為界，自106年5月27日開放1期步道，108年10月30日開放2期步道，至今已超過370萬人次到此觀雲海賞落日，因高海拔被遊客暱稱為清境天空步道，近年已成為清境地區熱門打卡景點。

觀光處表示，目前前往南投縣各景區道路均暢通，邀請大家來南投旅遊，該處也提醒大家，1期步道施工期間請遊客勿靠近施工區域，並遵照現場工作人員指揮進入2期步道，希望遊客在秋高氣爽的天氣中體驗清境之美。

接下來南投縣還有一系列包括「南投健行節」、「南投溫泉季」、「南投露營節」、「清境火把節」及「南投巧克力咖啡節」等活動，觀光處歡迎大家規劃假期，帶全家來南投享受秋冬美好的旅遊時光。