官網搜尋錯誤百出 北市資訊局：年底前改善

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進入台北市政府官網即可看到明顯的搜尋系統，民進黨台北市議員趙怡翔發現，官網搜尋生育津貼，竟然出現苗栗縣竹南鎮的公文，誤導民眾，甚至部分連結早已失效，市府不正視也不理會，簡直笑話。資訊局回應，將全面盤點並檢討，規劃年底前改善完成。

趙怡翔表示，台北市政府官網介面和內容都相當不便民，搜尋結果也經常出現錯誤資訊，例如搜尋生育津貼申請辦法，卻被導入苗栗縣竹南鎮生育津貼發放的自治條例內容，搜尋疫情出現中華建築金石獎，搜尋台北捷運則導入銀髮職務新創中心介紹。

他質疑，官網搜尋系統簡直是笑話，簡單的搜尋系統都無法完善的執行，要如何說服市民，市府將打造北市成為數位韌性的城市？市府官網是接觸市民、面對市民疑問的第一線窗口，但市府團隊卻不願或無法改善，不但無法幫市民解決問題，還加深市民對不同議題或申請辦法的困惑及疑問。

資訊局長趙式隆回覆，北市府網站於前市長柯文哲任內2017年開始建置，2018年正式上線啟用。資訊科技日新月異，網站系統與主流趨勢相容性日益降低，雖嘗試於現行框架改善，但使用者體驗仍未完善。

他說，將全面盤點並檢討，技術雖然不是問題，但仍要走相關行政流程，規劃年底前改善完成。政府為預算制，需由維護廠商進行網站改善，若為原本維護以外的需求，則需於新標案契約提出。