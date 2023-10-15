雲林擬縮短殯儀館與學校周界 民代炸鍋砲轟

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雲林縣殯葬設施不足，全縣唯一的惠來火葬場人滿為患，靈堂、禮儀廳不足，火化也須排隊，沿海鄉鎮民眾不得不往嘉義縣新港殯葬管理所辦後事，雲林縣府擬修改殯葬管理自治條例，適度放寬殯儀館距離學校、幼兒園、醫院、儲油槽的周界以求增設擴充能量，不料引起跨黨派縣議員圍剿，一面倒反對。

雲林縣府民政處檢討現行殯設施使用負荷情形，認為有適度放有距離限制以擴充量能的必要，月前修正雲林縣殯葬管理自治條例，把殯儀館原本需距離學校、醫院、幼兒園300公尺放寬為200公尺；距離貯藏易燃氣體、油料場所原本應500公尺放寬為250公尺，在縣務會議通過後，日前送入縣議會審議。

議員陳乙辰表示，以虎尾鎮惠來火葬場為例，附近里民頗為困擾但也沒辦法， 如今修訂為可距離學校、油槽更近，要周遭居民怎麼辦？爆炸事件死傷慘重殷鑑不遠，燒金紙引起火花導致爆炸並非不可能 民政處應提出專案報告再說。

陳永修則表示，殯儀館距離學校近，學生是要聽課還是要聽誦經？醫院是讓病患安養的地方，殯儀館就在旁邊是要他們如何安心靜養？本案需要專業性評估， 他要求退回。

張維崢說，自治條例修正應該要修得更好而不是更差，距離油槽的距離放寬縮短一半，他覺得非常不妥。

曾柏鴻表示，放寬殯儀館與學校的距離並未經過環評，未來只會造成爭議、困擾、民怨，何況讓病患聽殯儀館的道士做法事，是要怎麼休息？本案應該退回。

女性議員簡慈坊也說，殯儀館距離幼兒園200公尺實在太近，也許有人不相信，但若有無形力量和磁場導致孩子哭鬧，家長要如何安心。

黃文祥議員則表示，殯儀館距離學校周界200公尺是太近了，應該避免影響學生的上課情緒，但雲林縣生命禮儀廳大爆滿的現況也必須正視，虎尾惠來火葬場、斗六八德生命園區都是人滿為患，水林、口湖、北港地區沒有火葬場和殯儀館，民眾不得不到嘉義縣新港鄉辦後事。

他舉親身經歷表示，其表姐的告別式在惠來殯儀館表定7點半公祭，由於禮廳空間不足，下一場告別式就是8點，以致司儀必須加速進行，縣民的需求也是要解決。

縣議員李明哲裁示，議員們都持保留態度，本案必須更嚴謹修訂，希望民政處主動抽回。民政處長蕭德恕答覆，尊重議員們的看法與指教，重新修正後再提請審議。