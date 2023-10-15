第六屆進博會展品抵上海 「專用通道」助力快速入境布展

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據澎湃新聞報導，今天（10月15日）上午9時許，靠泊在上海外高橋口岸二期碼頭的「新漳州」輪順利卸下載有紐西蘭、萬那杜、紐埃等國第六屆進博會展品的集裝箱。上海邊檢機關聯合口岸單位為載運船舶迅速開啓「進博專用通道」，助力第六屆進博會展品安全準時入境布展。第六屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉行。

「新漳州」輪於9月23日從紐西蘭啓航，歷經20餘天抵滬。該輪此次運載的海運展品為蜂蜜、保健品、果汁、工藝品等一批來自紐西蘭與萬那杜等國的傳統特色產品，不僅將為展會帶來濃郁的南太平洋海島風情，還為中國大陸民眾帶來「舌尖」上的異域風味。

上海邊檢機關等口岸查驗單位與相關港航企業密切配合，開啓貫穿展品「運輸-通關-卸運-中轉」全環節的「進博專用通道」。該展品裝輪啓運後，上海邊檢總站外高橋邊檢站主動加強與港航企業溝通，實時掌握船舶的行程軌跡。

船舶靠港前，外高橋邊檢站貫徹落實大陸國家移民管理局服務促進航運企業發展十六項舉措，通過上海「單一窗口」邊檢許可服務平台提前對該輪進行入境邊檢預檢，縮短船舶錨泊等待時間，保障船舶優先進港。

船舶靠港後，邊檢機關聯合港口開通「進博專用通道」，縮短船舶通關查驗時間，確保船舶抵港即可裝卸作業。在船舶裝卸作業期間，邊檢機關加強船舶在港期間管理，保障展品安全有序裝卸中轉。

另據上海邊檢機關介紹，隨著浦東、虹橋兩大機場口岸陸續迎來參展商、採購商等與會嘉賓入境，對此，上海邊檢機關已在兩大機場口岸內開通了中國國際進口博覽會邊檢專用通道，對持進口博覽會主辦單位邀請函或有現場引導的參會企業嘉賓，提供快速通關便利。同時，安排具有外語特長的「上海機場邊檢百人外語志願服務隊」提供多語種通關保障。

此外，上海邊檢機關還依託國家移民管理機構12367服務平台，開設7×24小時服務熱線，全天候受理解答中外出入境人員和廣大人民群眾有關移民管理政策、口岸通關等問題咨詢，以精益求精的口岸保障舉措助力進博會越辦越好。