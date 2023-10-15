出席義民爺文化祭 代理市長劉和然：新北是文化大熔爐

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新北市客家義民爺文化祭進入第二天，今（15）日由代理市長劉和然擔任安座主祭官，他說，新北客家人67萬2千人，僅次於桃園，「如何讓客家文化傳承保留是最重要的」，算上位於五股、正在規畫的「哈客館」，新北已有六座，他代表市長謝謝所有客家鄉親。

今年是義民爺文化祭在新北舉辦的第26屆，劉和然與值年爐主邱光彥上午先進行挑擔奉飯後，與客家委員會主任委員楊長鎮、新北市客家事務局長林素琴等人向義民爺參拜。

劉和然表示，以往義民爺文化祭都是新北市長侯友宜親自參與，他今年特別指派副市長參加。這幾年因為遇到疫情影響無法辦理，去年疫情趨緩後，今年是疫情後最盛大的一次，「市長指示我特別謝謝客家鄉親」。

劉和然說，新北客家人有67萬2千人，是全台第二多的城市，僅次於桃園，如何讓客家文化傳承保留是最重要的，算上位於五股、正在規畫的「哈客館」，新北已有六座，另外新北也從教育推動客家文化傳承。

劉和然提到，新北是個文化大熔爐，「我想這是國家偉大的地方，讓各種族群文化可以傳承，這也是我們希望落實客家文化的原因」，他希望活動可以順利、圓滿成功。

客家局說，除了傳統大典，客家局也規畫一系列的Hakka藝文Show展演活動，活動現場另有展出41組吸引人的神豬藝術作品與40組客家創意積木作品，並舉辦青創市集、掌中偶劇團、親子互動樂活積木活動，歡迎民眾前往。