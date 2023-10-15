超商萬聖節搞鬼零嘴下殺5.8折 獵奇包子、哈利波特周邊來搗蛋

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歡樂又搞怪的萬聖節將至，超商觀察近年該檔期的糖果餅乾買氣亮眼，不遜於冬季巧克力檔期，堪稱業績第二高峰。由於萬聖節是西方鬼節，鬼怪造型、異國情調的零嘴更適合派對需求，一系列萌趣新品便相繼出列，同時祭出最低5.8折、集點換萬聖節小物等衝高買氣。

7-11觀察每年10月在萬聖節開趴需求下，糖果、巧克力類銷售較前月成長4成，外型搞怪的應景商品最受青睞，即起至31日推「糖果萬聖派對落地架」指定品項任選第2件6折，主打「節慶小熊奶油餅乾罐」，吃完奶油酥餅後還可作存錢筒；i預購即起也推超商首賣的萬聖節造型款包子「艾酷奇-萬聖之夜造型包子」等。18日至11月12日國際精品專櫃亦有異國話題商品，指定品項任選2件79折、4件75折，包括「味覺糖萬聖節變色蘋果手撕軟糖」等，預計拉抬相關類別業績成長30％。

全家不讓競業專美於前，即起至31日「萬聖節巧克力糖果端架」不少可愛糖果均有特價，像是「不二家POP棒棒糖」包裝以peko小怪獸設計，「哈瑞寶萬聖造型Q軟糖」包裝同樣以暗黑童話風打造，上述皆享2件8折；全家同時展開「歐洲巧克力大賞」，引進歐洲進口精美巧克力於專架散裝陳列，1公克1元，包含迷你車造型牛奶夾心巧克力等，首波於80間車站型、幹道型店舖登場。另有集點換物活動，到全家App用800點加價即可帶走哈利波特萬聖節馬克杯、小提包等。

萊爾富11月14日前引進萬聖節限定包裝零嘴，最低5.8折起，獨家販售款「大頭叔叔爆米花」分別推焦糖及巧克力口味，並以南瓜稻草人跟鬼屋視覺營造搞鬼氛圍，活動期間任2件149元；另有期間限定的「浪味仙黑松露口味」等享第2件6折。OKmart也趁勢推異國軟萌軟糖，像是味覺糖酷露露Q糖、呦皮超值分享餐軟糖等，訴求可酸可甜讓消費者都能找到命定口味。