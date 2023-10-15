宜蘭本土登革熱＋1 曾有台南旅遊史

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宜蘭縣又新增1例本土登革熱確定病例，縣府衛生局10日獲報，1位40多歲男性篩檢為陽性，即進行疫情調查。據疾病管制署14日公布資料，該病例亦為縣內今年第二例本土個案。衛生局表示，該個案並無同住家人，縣府環保局及相關公所清潔隊均已對其住家和工作場所周遭地區加強清消。

據了解，該民眾於中秋連假期間9月29日至10月1日，自行開車至台南市旅遊，自述有被蚊子叮咬，接著5日開始發生頭痛、發燒、肌肉痛等症狀；10日至醫院急診就醫後，經醫療院所檢測NS1為陽性而通報，13日檢驗結果證實為登革熱確診個案。

衛生局表示，接獲醫院通報後，除針對個案作疫情調查外，環保局及相關公所清潔隊也立即在個案住家和工作場所周遭等，進行化學防治噴消與孳清作業，以控制疫情發展。也請醫療院所提高警覺，如遇有發燒、關節痛、及出疹等登革熱疑似症狀民眾，請及早通報，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

局長徐迺維提醒，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、及出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊及活動史（TOCC）。如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作者，務必作好防蚊措施；從登革熱流行地區返回後，請自我健康監測14天。