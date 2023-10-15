嘉縣馬稠後產業園區招商有成 寶豐電機智能廠房開幕

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嘉義縣馬稠後產業園區後期持續發展中，國內知名網通、醫療器材大廠寶豐電機股分有限公司投資7億蓋智能廠房，今年完工，是馬稠後後期園區首間完成廠房興建的企業，今寶豐電機舉辦新廠開幕典禮，董事長陳清輝表示，馬稠後新廠會將主力放在網通與醫療相關產品的塑膠機構件，供應醫療產品及5G網通產業的需求，未來也規畫進行航太材料研發。

陳清輝說，寶豐電機在網通、醫療器材領域深耕超過10年，全球市場經營穩定，恰逢政府提出3大投資行動方案，鼓勵及輔導台商回台投資，在嘉義縣政府積極招商下，投資7億元興建總樓地板面積達1萬459.34平方公尺的智能化廠房，作為研發及生產的空間，也是公司未來主要生產基地。

今寶豐電機新廠開幕，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、吳玉琴、鹿草鄉長嚴珮瑜、縣議員黃惠汝、嘉義大學校長林翰謙等人都出席祝賀。翁章梁說，陳清輝不僅是衣錦還鄉，更創造嘉義縣就業機會，過去寶豐電機在大陸、越南都有設廠，如今將生產重心轉移至台灣，落腳馬稠後園區，更成為後期園區首家營運廠商。

翁章梁進一步指出，馬稠後產業圈區一期已有29家廠商進駐、25家廠商正在生產營運，而後期園區佔地達343.78公頃，可供生產用地為212.42公頃，縣府畫分的112公頃全數招標完成，共吸引98家廠商購地進駐，至於台糖畫分的100公頃也正在積極招商中。

翁章梁說，未來馬稠後園區將結合嘉義科學園區，亞洲無人機AI創新應用研發中心，將形成前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業等產業群聚，帶動整體嘉義產業結構的轉型發展。