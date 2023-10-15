《光電股》富采MicroLED 累積近500件專利

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【時報記者葉時安台北報導】富采投控(3714)集團集結高度整合的集團資源，持續升級Micro LED技術，期望與供應鏈夥伴共同實現Micro LED的普及化，讓台灣供應鏈坐穩Micro LED領先地位。

重視智財權與積極開發創新技術的富采集團，在全球亦有完整的Micro LED專利布局，自2004年發展至今，在Micro LED領域已累積將近500件專利，包括巨量轉移技術(例如Stamp、雷射及流體等轉移技術)、Micro LED晶片及封裝的結構/製程/檢測、以及顯示模組的校正與維修，產品面則涵蓋可提升Micro LED巨量移轉良率的Cannon Bump結構、COW(Chip on Wafer)、COC(Chip on Carrier)、i-Pixel等富采集團所推出的獨特產品，且Micro LED專利申請數量為全球領先者之一，為發展之路打下穩定的根基。

富采集團在Micro LED領域中扮演不可或缺的角色，解決方案包含Micro LED關鍵的磊晶技術、COC以及結合半導體製程的晶圓級製程封裝(i-Pixel)等符合不同應用需求與階段的技術與產品。旗下子公司隆達電子和元豐新科技近日更於經濟部產業發展署智慧顯示產業跨境合作聯盟(SDIA)所主辦的前瞻顯示大賞中脫穎而出，共獲得兩項銀質獎，充分展現Micro LED的研發實績。

去年隆達電子以獨家專利技術i-Pixel所製作主動式驅動之可撓式Micro LED顯示屏獲得此獎，今年將i-Pixel技術再升級，以「低碳、低能耗之主動驅動可拼接Micro LED透明屏」再度引領創新，首創「低碳製程」晶圓級製程封裝技術(Wafer-level Packaging)，將i-Pixel驅動方式由被動式進化為主動式(命名為i-Pixel)，可節省20%的驅動能耗，提升能源使用效率，凸顯「低能耗」之特點，打造符合永續趨勢的「雙低」Micro LED透明顯示屏，達到SDGs目標，並可應用於多元場域，如商業看板、交通工具、醫療場所、車載及消費性產品。

元豐新科技則推出「微型化Micro LED創新技術(i-Pixel)與應用(SLIM)」，以大型顯示器應用場域進行開發，導入智慧整合SLIM(Smart/Lean Production/Integration/Mass)架構，結合微型化Micro LED晶粒巨量轉移及封測技術、智慧化快速移轉搭配混bin技術，推出全球最小0202微型封裝尺寸，並創造Micro LED顯示產品-i-Pixel，滿足高對比、暗態與亮態無色差的要求，以及超高畫質效果，加上廣視角顏色一致的特性，讓觀賞者能以不同視角觀賞近乎相同的畫質，適用於中控室、戶外及室內大型看板、電影院、虛擬攝影棚及高階大型會議室。

富采集團在Micro LED量產的道路上，以應用需求和環境永續為出發點，整合集團技術優勢，為應用擦出新的火花，也以實際的行動守護環境。