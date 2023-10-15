與骷髏鬼混！華泰名品城創驚悚萬聖節工廠 變裝同歡送萌禮

每年萬聖節都能營造歡樂氣氛的GLORIA OUTLETS華泰名品城，今年大玩創意梗打造一期「骷髏車庫」和三期「骷髏工廠」，以黑色幽默方式，顛覆「骷髏人」可怕的既定印象，透過繽紛色系點綴，在恐怖、搞怪與可愛間取得巧妙平衡。董事長兼總經理梁曙凡表示：「國門重啟後，到訪園區的不僅是國人，觀光客相較於沒有疫情影響的2019年，也成長近20％。萬聖節的感染力無遠弗屆，沒有文化間的隔閡，所以更想在這特殊節慶，營造出讓國內外顧客WOW聲連連、甚至能會心一笑的逛遊氛圍。」

華泰名品城今年在順應疫後市場的變動上更具彈性，零售部分陸續迎來廣受年輕族群歡迎的Dickies、MLB，女裝品牌IRIS；另外還有今年的餐飲壓軸品牌貳樓Second Floor。其中貳樓Second Floor與Outlet貫徹的美式精神不謀而合，店裝上以紐約天際線為靈感，更推出華泰限定餐點、萬聖特製餐點，別具巧思。

為了讓大家身歷其境，感受美國社區濃濃的萬聖節氣氛，華泰名品城特別在一期「萬聖骷髏車庫」前以五種腦洞大開的R.I.P.小故事，顛覆大眾視覺神經，車庫前「自以為老大的黑手黨骷髏人」，一個穿金戴銀、叼著老菸斗舉槍坐木椅，一個雙腿發抖、頭頂蘋果被五花大綁在樹前，驚嚇感十足。屋前「打混很久的骷髏工人」正在沒完沒了地哈拉聊天，一旁機械聲嘎嘎作響，彷彿沒有收工的一天。騎樓下「心碎骷髏老人與骷髏狗」在搖椅下納涼，悠閒享受秋日時光。走進車庫內，立刻就能看到「永遠嫌車不夠亮的愛車骷髏人」，三人忙著拿水管、洗車身，現場更備有海綿、水桶，邀請大家一起耍潔癖，加入洗車行列。而右側還有修燈修到「摔破骨頭的骷髏水電工」。傍晚5點開始，屬於「骷髏人」的Disco舞會正要開始，在五光十色的燈光下，一起搖擺身體。

走到三期「萬聖骷髏工廠」，高聳的招牌上纏繞著「木乃伊骷髏人」，好客的「南瓜與骷髏老闆二人組」會請大家到一旁「萬聖販賣機」喝飲料。販賣機內的「地獄特調」滿是蜘蛛、昆蟲，喝了別有一番滋味。想一窺工廠內狀況，會發現左手邊出現的Candy Factory「神秘夜光古墓」，古墓上不只躺著螢光骷髏人、還有青苔、大蜘蛛漫佈，窗櫺間與畫像上更是鬼影幢幢，在七彩鬼火照映下，讓人心慌慌！而工廠中間有扇門，可通往另個空間。白天你會發現這裡彷彿是廢棄的工廠，有開關箱、操控面板、布簾後還有工人的餐桌，但一到月亮高掛、時空交替的黑夜時分，這裡就會出現「神秘的骷髏工人」，透過浮空投影的技術，時不時俏皮吊掛在空間中，和你大玩躲貓貓。

一、三期萬聖節限定場景只到31日，共有九處「骷髏人」等你來搜集。另華泰名品城將在十月最後兩個周末(10／21、10／22、10／28、10／29)，下午5點開始，於一期廣場「萬聖骷髏車庫」前發放限量200顆空飄萬聖氣球。小朋友只要進行萬聖裝扮、追蹤華泰名品城社群平台，即可獲得氣球一顆。