讚賴清德優勢明顯 力積黃崇仁期許：下任總統要懂半導體高科技

繼和碩董事長童子賢上周五出席民進黨總統候選人賴清德國政記者會，以行動力挺賴清德文化政策方向正確後，力積電董事長黃崇仁日前接受電視專訪表示，肯定蔡英文對半導體產業的協助，他認為，「對台灣科技產業跟半導體實力搞不清楚的人，是不能做台灣的領導人，會害了台灣」。

黃崇仁也對賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘4位有意角逐總統大位的候選人做出評價表示，「賴副總統比較懂科技」，認為賴清德優勢明顯，行政歷練豐富，有見識且較多訓練，直言「其他候選人都半吊子。」

選舉倒數不到100天，黃崇仁日前接受電視節目專訪時被問及2024年總統大選，他認為應具備幾項條件，首先是要接受過良好的教育，從正統學校畢業；此外也要有知識、要言之有物。他以馬英九為例，認為其擔任總統期間不在乎半導體，當時經濟部甚至稱「兩兆雙星」是前總統陳水扁的事情；最後認為領導人要有遠見，若不清楚台灣半導體與科技產業，會害了台灣。

黃崇仁說，柯文哲是他的好朋友，很聰明，但柯文哲的特色就是「不是那麼穩定，他會變來變去」，雖然也不錯，但是問題是說要做為台灣領導人準備還不夠，也許再更長時間，另直言柯對高科技不熟。

至於在侯友宜，黃崇仁則表示，侯做過警政署長、新北市長，但是比較高階層部分，侯友宜沒有參與決定，當他去做的時候，有一些是必須要嘗試，「但是現在的台灣不能試誤，要一次做對」。

對於郭台銘，黃崇仁說，如果做為生意人，他很欽佩郭台銘，但是郭台銘要變成政治家要從頭開始，「不能夠打等號」，例如物理很好，不能說英文很好，所以這個是不一樣的社會，他指出，當郭台銘在強調財富的時候，人民也會擔心，「錢也你的，權也你的，我們幹什麼？除了獨裁政府，沒有這樣」，所以老百姓有不同看法，你認為你很認真、優秀，可是這一票是我的，這就是民主的真諦。在台灣及美國社會都有一種想法，不會選有錢人做總統，例如不會選比爾蓋茲或馬斯克做總統，這是不同的二件事。

黃崇仁肯定總統蔡英文對半導體產業的協助，也認為賴清德在蔡英文的領導下，有受到影響比較懂科技，此外賴清德的優勢很明顯，做過行政院長、立委、副總統，不僅有見識，且有比較多的訓練，從中可以學習，對國家領導有幫助，這些也都反映在民調上，更直言「其他候選人都半吊子。」

針對台積電赴美投資是淘空台灣，黃崇仁也不以為然，認為會看衰台灣的就不要留下來，他認為，台灣有實力有競爭力會成功，下一代領導人對高科技必須要搞清楚，在中美大戰下，必須維持低調的自我特色，總統蔡英文指和平為兩岸唯一的解方相當重要，我方根本沒有要挑釁。