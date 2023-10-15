貨櫃航運吹冷風 法人對長榮最新評價出爐

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長榮（2603）日前法說會公司釋出2024年貨櫃海運供需失衡的保守論調，導致雙十長假過後，股價出現重挫走勢；法人表示，今年第四季在市場運力過剩、需求淡季的雙重壓力下，倘若航商沒有積極減艙的共識，則運價恐是易跌難漲，加上燃油價格墊高，航商營運將持續承壓，考量產業供需結構不佳，營運展望保守，對長榮維持「中立」投資建議。

長榮總經理日前在法說會上表示，海運業過去二到三年日進斗金的日子不再，2024年全球艙位供給成長9.1％，貨量成長僅有2.2％，運力的基調仍是供需失衡，2024年充滿挑戰。

群益投顧表示，今年第一季為傳統需求淡季，價量俱跌之下，長榮第一季毛利率由去年第四季的41.01％下滑至22.16％；此外，因所得稅費用增加，單季稅後獲利50.43億元，季減83.11％，單季EPS 2.38元。第二季以來遠洋線運價持續於損平邊緣震盪，然運量較首季略有回溫，業外則是有利息收入及匯兌利益帶來正向貢獻，但因認列未分配盈餘所得稅，長榮第二季稅後獲利50.92億元，單季EPS 2.41元。

群益投顧指出，第三季為傳統需求旺季，市場運力過剩抑制了旺季運價的回升幅度，然運量有顯著增長，整體毛利率表現有望優於第二季；業外方面，公司於第三季處分長榮航（2618）持股，兩次處分利益分別為7.9億元及54.6億元，加上所得稅費用大幅減少之下，預估長榮單季稅後獲利175.95億元，EPS 8.31元。第四季進入需求淡季，市場供需結構進一步惡化，運價恐欲振乏力，價量俱跌之下，獲利將再度面臨衰退壓力。

展望2024年，產業結構依然處於供給過剩狀態，運價走勢仍面臨壓力，今年美洲線長約降價開始全年適用、以及利息收入的減少，將導致長榮明年獲利持續呈現衰退。