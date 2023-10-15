台北7千萬以上豪宅比一比 這社區奪點閱冠軍

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【房產網 葉思含】台北市指標豪宅行情為許多高資產族群的目標，根據永慶房屋統計永慶房仲網上平均開價高於7000萬以上的前3名熱門點閱豪宅社區，位於南港的「大同璽苑」社區點閱率最高，其次是「遠雄上林苑」和「華固名鑄」。

永慶房屋南港園區直營店店長張富傑表示，「大同璽苑」基地面積高達2300餘坪，是北南港生活圈唯二2000坪以上的大基地建案。社區基地面積雖大，但是保留了將近1400餘坪空間作為的綠地中庭，綠覆率高達60%，社區房型皆為大坪數規劃，共有71、74、86、89四種坪型。社區過去成交單價為80~85萬元間，最近有望上看100萬元。總價帶大約落在7400~9000萬元之間。

點閱率次高的「遠雄上林苑」是遠雄早期推出的豪宅產品，也是內湖少有的大基地建案。永慶房屋西湖捷運直營店店長陳俊宏指出，「遠雄上林苑」不僅擁有完整4800坪街廓，更只有23%的建蔽率，綠覆比接近驚人的8成，公設游泳池、交誼廳、健身房、兒童遊戲室、圖書館、會議室、茶藝室齊備，社區內坪數規劃為73~128坪，單坪價格在100~110萬元之間，成交總價約在8000萬元至1.1億元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，南港區與內湖區在豪宅市場較屬於二線地帶，價位稍低，3成的落差都有可能，對於豪宅投資客，或是較著重價格的買方，會是其觀察之處，要是還有戶數較多、話題性高的因素，也會提升瀏覽關注度。

至於「華固名鑄」是台北豪宅市場中指標性的建案之一。永慶房屋南京敦北直營店店長郭宇承表示，敦化北路上的「華固名鑄」除了擁有將近千坪以上的基地面積，直面敦化北路林蔭大道和台北小巨蛋，擁有近乎無限棟距的景觀視野。除此之外，社區北通松山機場、南抵仁愛醫院、東區商圈；往西可達大巨蛋、國父紀念館、市府商圈，往東則接南西商圈、台北車站，這些知名地標和設施皆在車程15分鐘之內可抵達。社區備有宴會廳、健身房等公設。社區內坪數規劃為100~132坪，低樓層的單坪價格大約在170~180萬元，高樓層則在200~230萬元，成交總價介於1.8~3億元。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，對於高資產客戶而言，豪宅除了能夠享有頂尖的居住品質、展現身分地位、保有生活的高度隱私之外，也是配置資產良好標的。