宜蘭國際潮流文化藝術祭中興文創園區盛大登場 打造精彩宜蘭

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宜蘭縣政府主辦的街頭文化藝術節深獲年輕世代喜愛，今年透過爭取數位發展部數位產業署補助，結合5G通訊科技運用，轉型升級為「2023宜蘭國際潮流文化藝術祭」，14與15日於中興文化創意園區盛大舉辦。

延續最受歡迎的校際聯合舞展、國際街舞大賽ヽ極限滑板競賽ヽ街頭塗鴉彩繪及潮流原創市集等活動項目，更特別舉辦「潮流文化科技時尚秀」，邀請頂尖時裝設計師與國寶工藝家共同推出融合傳統與創新的宜蘭時尚，盡展精彩宜蘭。

宜蘭縣長林姿妙14日出席活動表示，街頭文化象徵年輕世代的熱血與態度，透過競賽與展演，讓青年朋友充分展現自我，且能與同好交流成長；登場的科技時尚秀則邀請各領域代表蒞臨共賞，富涵歷史文化又兼具前衛科技的宜蘭時尚。

今年潮流文化藝術祭特別以女性議題及原民文化為活動主軸，串聯各項競賽及表演主題。活動首日以「校際聯合舞展」拉開序幕，包含佛光大學ヽ頭城家商ヽ宜蘭高商ヽ宜蘭高中ヽ蘭陽女中ヽ聖母護校ヽ慧燈高中ヽ羅東高商ヽ羅東高中ヽ蘇澳海事等10間宜蘭在地學校共襄盛舉，更邀請FreakyヽGamaland Jointsヽ安德烈斯街舞學院ヽ宜蘭泰雅妹妹及後花園5家在地舞團聯合尬舞，表演融合原民文化和女性魅力特色，結合時尚潮流服裝，展現更鮮明與更豐富的全新面貌，透過現場5G設備播放及官網全球實況轉播，達到線上線下無延時共同觀演！

今（15）日接續舉辦最受矚目國際街舞大賽，特別邀請日本最強年輕B-Boys舞團「The Floorriorz」及世界級舞團「Floor Gangz Forever」參賽，高手過招的競賽過程精彩可期；更首度新增比賽項目「女子霹靂舞一對一(B-Girl 1-on-1)」，歡迎喜愛街頭文化的朋友到場感受熱血澎湃、也為自己支持的選手加油喝采。