2023花蓮太平洋溫泉季28日閃亮登場

入秋時節正是適合來花蓮泡溫泉的好時機！眾所期待的「花蓮太平洋溫泉季」將在10/28-11/26，於花蓮瑞穗與玉里安通溫泉區登場。

花蓮縣長徐榛蔚今（15）日在「2023花蓮太平洋溫泉季」記者會中邀請全國鄉親秋冬來花蓮享受兩種泉質的好湯，並可欣賞兩大溫泉區的沿路璀璨燈飾及絕美打卡景點；活動期間更結合在地食、宿、行、伴手禮等店家推出限定優惠，還有周周抽日本來回機票活動，希望大家都來「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」，秋冬季到花蓮暢遊縱谷美景，泡好湯舒暢身心。

徐榛蔚縣長表示，花蓮擁有豐富的資源環境，今年邁入第四年的「花蓮太平洋溫泉季」也打響「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」溫泉品牌；瑞穗溫泉區的泉質因富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花」或「溫泉花」，因此有著「黃金之湯」、「生男之泉」的美名；而安通溫泉的泉質是由15種以上礦物質組成，由於泡完會讓皮膚變得細嫩，所以被譽為「美人湯」。今年溫泉季兩大溫泉區分別以浪漫星空呈現，結合展區周圍沿街絢麗光廊與璀璨發光裝置藝術，吸引遊客在兩大溫泉區泡湯住宿享美食及拍照打卡外，還可參加好禮抽獎，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。歡迎國內外遊客秋冬季都能來一起來到花蓮瑞穗、玉里安通，遊縱谷、賞星辰、品美食、泡好湯！

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，今年溫泉季在瑞穗溫泉區的活動於近期全新啟用的「瑞穗溫泉公園」舉辦，遊客可以免費泡露天足湯，公園內還可看到結合瑞穗特產－柚子的大型竹編柚「柚見星空」燈飾，以光纖燈吊飾佈置的「銀河星彩」，讓遊客身處於星空氛圍內，享受瑞穗英雄泉的療癒好湯；至於在安通溫泉區則有沿路浪漫燈飾，以及彷彿看見銀河星空的光廊及打卡景點，還有全新整修完成的傳統日式建築「安通溫泉大旅社」可參觀並用餐，讓遊客泡好湯也能賞美食。活動期間在合作旅宿及店家集章消費就有機會抽日本來回機票，每周五、六在瑞穗溫泉公園還有胖卡及小農市集、星空下輕唱，超多活動都在花蓮太平洋溫泉季等著大家！

張志翔處長表示，為推廣花蓮觀光，縣府更安排了一系列抽獎活動，第一抽「2023花蓮太平洋溫泉季」的「集章消費趣」－於溫泉季活動期間至合作的22家業者住宿或泡湯 (瑞穗溫泉區有：瑞穗天合國際觀光酒店、黃家溫泉民宿、虎爺溫泉會館、瑞穗棕櫚湖民宿、東戀溫泉民宿、瑞穗瑞穗山下的厝溫泉民宿、瑞峰溫泉民宿、松邑莊園民宿、椰子林溫泉飯店、瑞穗溫泉旅社、原鄉溫泉民宿、瑞雄溫泉旅館、密滋賀飯店、蝴蝶谷溫泉渡假村、江布南溫泉山莊；安通溫泉區有：安通溫泉飯店、安通溪畔溫泉民宿、吉祥農莊溫泉民宿、玉溫泉民宿、加賀屋溫泉、山灣水月特色民宿、紐澳華溫泉民宿)，並至瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉內40家合作店家消費，即可參加抽日本大阪來回機票；第二抽「永續遊花蓮獎勵方案」－至11月30日前符合住宿及旅遊等活動條件，就能參加抽特斯拉Model Y電動汽車，以及週週抽花蓮飯店住宿券等加碼獎勵；第三換「花蓮絕美步道」－11月30日前遊客只要與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，完成20條步道中任5條步道即有機會獲得運動水壺、Goretex防水帽及高背休閒大川椅。另外縣府更特別推出廣受好評的「溫泉專車」，於10月7日至11月26日提供一日遊及二日遊共5條路線，每天從花蓮轉運站發車，每人平日750元、假日850元。更多活動詳情請至花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw）。