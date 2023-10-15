限期10天！靜岡勝政日式豬排歡慶10週年 點套餐享10元加購腰內豬排

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日式豬排是台灣人喜歡的日本美食，來自日本靜岡富士山腳下的豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」，歡慶來台10週年，於10月18日至27日舉辦為期10天的「10週年大感謝祭」，民眾點套餐即可用10元銅板價加購1顆原價60元的腰內豬排，現省50元，全台8間店舖預計共祭出10000顆10元豬排，回饋顧客支持。

台灣販售日式豬排的品牌不少，「靜岡勝政日式豬排」獲得台灣網友票選前3大夢幻豬排美名，好滋味擄獲不少民眾味蕾，品牌對於主角豬肉的挑選很講究，嚴選香草飼料餵養、肉質Q彈帶有淡雅香草氣息的香草豬，以及來自西班牙的頂級伊比利豬。業者標榜使用血統純正，放牧在橡樹林裡，肉質成長有一半來自天然橡樹果、橄欖而來的Bellota等級，伊比利豬肉質細膩，還散發出淡淡的橡樹等堅果果實氣息。

無論是香草豬或伊比利豬，須再經過2周的真空低溫熟成，釋放出豬肉本身的甘甜美味與軟嫩口感，加上媲美日本米的雲林斗南農會越光米、南投信義鄉高山高麗菜，以及嚴格控管品質的優質植物油，甚至是依據季節供應的限定食材等，在台販售的「勝政」日式豬排品質可說是不輸日本當地。

「日本直輸」亦是「勝政日式豬排」的講究之處，為了貫徹「調味料是料理的靈魂」，呈現道地日式美味，業者進口與日本店鋪同樣使用的日本百年老店「和田萬」高級金芝麻，金芝麻香氣濃厚、生產量少，以連鎖店家而言可說是少見供應的稀有食材；而金芝麻搭配的醬汁也選用多種新鮮蔬果熬製的日本埼玉縣高橋醬料，饕客可自由搭配辛口、甘口兩種醬汁選擇。

此外，味噌湯所用的味噌，也分別混搭風味較為濃厚的日本伊豆群島產的田舍麥味噌，以及清雅香甜的靜岡產白伊豆味噌烹調而成。其他如和風醬、芝麻沙拉醬也皆由日本進口，就連豬排外層所裹的炸粉，業者也堅持使用新鮮吐司製成的麵包粉，並講究女性消費者方便品嚐的8mm黃金尺寸，成就金黃色澤的酥脆饗宴。

台灣業者延續日方「讓客人都能吃飽滿足回家」的經理理念，台灣的「靜岡勝政日式豬排」與日本同樣提供免費續加米飯、高麗菜絲、味噌湯，漬物小菜則每桌一次大方提供韓式泡菜、醋漬蘿蔔、牛蒡絲共3款配菜，高CP值的服務，也是品牌在台擁有高人氣的主因之一。