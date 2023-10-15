憂台北變「天坑之城」 綠議員質疑路面巡察成效不彰

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台北市5月起各地出現多起路面塌陷事故，民進黨台北市議員陳怡君認為，北市設有巡察員檢查全市路面，卻常常是民眾早上發現路面有異，下午就變「天坑」，質疑巡查成效不彰，也希望台北市不要變成「天坑之城」。北市工務局回應，未來巡察員發現路面出現3公分以上裂縫，就會開挖調查，也要求留存巡查照片，以便了解每月道路變化。

陳怡君指出，不少天坑出現之前都有預兆，譬如路面會出現凹陷或道路裂開，現在台北市每一行政區有6名巡察員檢查路面，可是為何常常都是里長早上發現路面凹陷，下午就變天坑？巡察效率令人質疑，希望下次不要再有類似狀況發生，台北不要變成「天坑之城」。

國民黨台北市議員王欣儀表示，馬路出現坑洞造成很大民怨，北市因此委外辦理道路巡察，原則上路不平或有標線破損，都能透過巡察機制反映，卻看不見成效，反而是民眾或里長反映，市府才知道有狀況，應精進、改善。

台北市工務局新建工程處長林昆虎回應，路面下實際狀況不易從表面就能研判出來，目前已請廠商留存每次巡察照片，以便後續比對每個月路面變化，且巡察員只要發現路面有缺失就會做紀錄，未來也透過雷達比對整理容易發生坑洞熱點，盡量在坑洞發生前把問題找出來。

林昆虎指出，已要求巡察員，若路面出現深度超過3公分以上裂縫就要回報，屆時將直接開挖，查看路面下狀況，其次也要求各水系管線單位提供自來水管、雨水管、衛工管等檢修資料，並透過雷達了解路面下情形。