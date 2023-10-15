《貿易》印度市場潛力無窮 台灣形象展大有斬獲

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【時報記者葉時安台北報導】經濟部國際貿易署與中華民國對外貿易發展協會於10月初於印度孟買辦理的「2023年印度台灣形象展」，3天展覽共計吸引1萬5千人次的參觀者，累計超過7500萬美元商機，本展獲得當地馬哈拉施特拉州政府高度重視，副州長Mr. Devendra Fadnavis率官員親臨開幕典禮並參觀展覽外，也派遣政府單位人員前來洽詢數位感測產品，表達州政府欲採購台灣產品的意願，攜手協助臺印雙方企業共創未來。外貿協會更進一步安排近500場次買主洽談會，其中75%的買主未曾向台灣採購，參展商多表示印度市場潛力無窮。

相較於工業產品爆發性的潛在商機，我消費產品雖價格較高，在印度的一般市場或不具競爭力，但參展業者表示，印度高達14億人口，中上階層人數不少，仍有市場潛力。

近年來印度政府推出印度製造、綠色印度、數位印度等多項政策，而台灣形象展則貼近印度政府政策制定展覽了六大主軸，其中包含智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧生活、智慧農業以及電動車(EV)，積極洽邀印度各智慧解決方案領域買主，因此，印度台灣形象展為台印度智慧城市、電動車合作增添新的動能，我參展商高度正面反饋、商機破表。

外貿協會董事長黃志芳此行也特別率我商前往拜會印度最大商用車製造商Mahindra & Mahindra，M商同時也是世界最大農用拖曳機製造商，該商表示台灣在科技發展非常先進，特別是在車用電子、先進駕駛輔助系統ADAS、車用面板(Display)、車用網路安全、電池及感測器(Sensors)等方面，希望能與台灣業者加強合作，藉此強化其電動車SUV的競爭優勢。

此外，印度將成區域製造中心，外貿協會大力協助我商爭取「印度製造」衍生商機，如黃志芳更特前往洽訪印度重要航太集團，該集團事業領域橫跨安全防護、航太國防、電力電機、醫療器材等產業，也是印度火箭液態動力源技術的協力開發商，同時參與印度登月載具「月宮三號」的相關計畫。該集團表示，其為多家國際知名企業之供應鏈合作夥伴，但也知道我國在民生家電用品、金屬五金製品、裝潢家居等產業發展進步，盼與我國業者建立更多合作關係，並可針對有意前往印度投資設廠的我國業者提供採購保證。未來在印度及東南亞設廠的台灣企業將會是他們優先選擇的合作對象。

印度臺灣形象展中，設置健康產業形象館，匯聚台灣頂尖醫療集團以及深耕智慧醫療、生醫、醫材等領域的業者，吸引逾870位買主臨館洽談，預期後續商機超過390萬美元。