同受小犬颱風災害 彰化農民怨補助分大小眼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

本月初小犬颱風來襲導致彰化縣農業災害損失嚴重，彰化縣政府日前公布甘藷等10種災損補助品項，結果引來種植芭樂等非公告災損品項農民的不滿，紛紛向民進黨彰化縣議會黨團陳情，質疑農損補助大小眼。彰縣府今天表示，小犬颱風仍可通報災損，該府會持續統計災情，向中央爭取農業天然災害救助。

彰化縣議會民進黨團指出，10月5日小犬颱風來襲，彰化縣農業災害損失嚴重，鄉鎮公所只同意讓農民申報彰化縣政府所公告的大豆、落花生、硬質玉米、甘藷、芝麻、胡蘿蔔等10種災損品項，然這次風災帶來彰化縣的芭樂、苦瓜、蘆筍、火龍果等農作物受損嚴重，有種植上述農作的農民至鄉鎮公所申報災害卻遭到拒絕，一樣受遭受風災，卻無法獲得補助，因此紛紛陳情。

經該黨團向農業部求證，得知農民只要有農業災損農民都可以自行拍照，向土地所在地公所通報自己的地段、地號、作物，再由公所進行統計，並在農糧署的天然災害系統中填列資料，縣市政府即應儘速於個別鄉鎮統計災損達標後，啟動會勘，勘查是否符合《農產業天然災害救助作業要點》第二點規定；此外，農業部也澄清非公告救助品項的作物如有受損仍可向公所通報，並無不可通報之說法。

民進黨團呼籲，這次災損補助爭議是因鄉鎮公所誤解法令精神，而農政單位在第一時間也宣導不足，應該即刻啟動申報機制並將申報日期延後，以利農民申報災損，獲得補助，減少損失。

彰縣府農業處指出，小犬颱風夾帶強風侵襲，對彰化縣造成嚴重的農業災損，累計農業災損已達2億元。

目前經農業部公告的10種作物品項是全縣共通性的農作物，包括大豆、硬質玉米、落花生、甘藷、胡（芝）麻、胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥、山藥及青蔥等，受理時間為10月12日至10月21日止，例假日照常受理。農民種植前述作物，只要受害達20％以上，即可向土地所在地公所提出申請救助。

農業處表示，不在農業部公告的10種品項的其他作物，如有受損，除第一時間先自行拍照外，仍可向土地所在地公所通報災損，各鄉鎮市公所則應積極受理農民通報，並將通報災情資料上傳至農糧署資訊系統，災損達《農產業天然災害救助作業要點》規定門檻，縣府旋即組成勘災小組，由農糧署、中區農改場、縣府，鄉鎮市公所辦理四方會勘，會勘確認災損率後，續向農業部積極爭取納入現金救助品項。